Consigue Villa Clara la clasificación en la 64 Serie Nacional

Este sábado, día del cumpleaños 77 de Antonio Muñoz Hernández, el más temido bateador zurdo de Villa Clara, la novena del territorio consigue el octavo puesto y último boleto a la postemporada, al vencer, dos carreras por cero, al conjunto de Ciego de Ávila en la presente Serie Nacional de Béisbol.

Con una labor de cinco y dos tercios de innings, luego de tener balance de dos juegos ganados y ocho perdidos a mitad de temporada, José Carlos Quesada Darias logró su novena victoria del campeonato; mientras que Dairon Daniel Casanova Elutir salvó y Liomil González Ercilla, por los Tigres, cargó con la derrota.

El conjunto, dirigido por Ramón Moré Flaqué, desplazó en el octavo puesto al equipo de Pinar del Río y enfrentarán, a partir del próximo miércoles, al equipo de Las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella, del balcón del oriente cubano.

Luego del culminar el partido, los Leopardos fueron recibidos en el Parque Vidal por una representación del pueblo y de los dirigentes de la central provincia.

Yoasnier Emilio Pérez Moreno, jardinero del equipo ganador, dijo que no esperaba desde una inicio la clasificación, aunque nunca dejaron de apostar por ella y afirmó sentirse muy contento por haber empujado muchas carreras para el conjunto.

Mailon Tomás Alonso, capitán del la nave naranja, en un discurso para todos los presentes, expresó su agradecimiento a la afición del equipo, a las máximas autoridades de la provincia y a todas las peñas deportivas.

De acuerdo con las palabras del lanzador Randy Cueto Pérez para la ACN, la dirección del equipo conversó con él para que lanzara como abridor frente a los Leñadores.

En el año 2019, Las Tunas y Villa Clara jugaron en la postemporada y los orientales conquistaron su primer título en la historia.

