“Nos quedan unos 35 años”: Premio Nobel advierte sobre una amenaza para la humanidad

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David Gross, físico ganador del Premio Nobel, advirtió que las probabilidades de que la humanidad viva 50 años más son muy bajas debido al riesgo creciente de una guerra nuclear.

En una entrevista publicada recientemente por Live Science, el científico explicó que actualmente dedica parte de su tiempo a alertar a la gente sobre esta grave amenaza existencial.

“Actualmente, dedico parte de mi tiempo a intentar explicarle a la gente que las probabilidades de vivir 50 años más son muy bajas. Debido al peligro de una guerra nuclear, nos quedan unos 35 años“, afirmó.

Gross estimó una probabilidad anual de guerra nuclear de alrededor del 2 %, lo que resulta en una “vida útil esperada” de aproximadamente 35 años. Señaló que la situación ha empeorado drásticamente desde el fin de la Guerra Fría, con la desaparición de los tratados de control de armas.

“Hay una guerra importante en el centro de Europa; estamos bombardeando Irán; India y Pakistán estuvieron a punto de entrar en guerra”, manifestó.

El físico destacó que existen nueve potencias nucleares y que se ha entrado en una nueva carrera armamentística. Además, advirtió que la automatización y posiblemente la inteligencia artificial pronto podrían controlar este tipo de armamento, incrementando aún más el peligro para la raza humana.

Las declaraciones del ganador del Premio Nobel coinciden con las advertencias hechas por el presidente ruso, Vladímir Putin, cuando en 2022 señaló que la amenaza de una guerra nuclear estaba creciendo debido a las tensiones geopolíticas actuales. Sin embargo, Putin afirmó que Rusia no sería la primera en usar estas armas ni las blandiría “como una navaja de afeitar”, viéndolas como factor disuasorio natural y medio de defensa.

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