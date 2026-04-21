Celebra Ejército Oriental aniversario 65 de fundado por Raúl

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El aniversario 65 de la fundación del Ejército Oriental (EO) se celebra hoy en Holguín con la presencia de los presidentes de los Consejos de Defensa de las provincias que abarca esta fuerza militar que nació en el fragor del combate de Playa Girón.

Fundado el 21 de abril de 1961 por órdenes de Fidel el EO tuvo como primer jefe al entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Comandante Raúl Castro Ruz, quien denominó a esa tropa como el Señor Ejército.

“Si salvamos Oriente, salvamos la Revolución” fue la premisa de Fidel Castro cuando, dos días después de la victoria de las tropas cubanas contra la invasión mercenaria en Playa Girón, se consolidaba la defensa de la patria desde esa región del territorio cubano.

La creación del Ejército Oriental tuvo un fuerte carácter popular, al integrarse por milicianos, campesinos y combatientes que defendieron un proyecto militar considerado garantía de la existencia de la Revolución cubana como la más grande conquista social.

Considerado referente en la aplicación de la concepción estratégica de la Guerra de todo el pueblo, la estructura militar refleja también las tradiciones de lucha y la unión entre la ciudadanía y las FAR, principio de la defensa nacional.

Como mando destinado a garantizar la soberanía de la patria y factor de unidad del pueblo, el Ejército Oriental evidencia sus resultados en aportes a labores del país, misiones internacionalistas, en la lucha contra enfermedades y en la recuperación ante ciclones tropicales.

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