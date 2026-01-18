Irán anuncia arresto de líderes de actos terroristas en su territorio

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos

Irán informó sobre la captura de 154 cabecillas de los recientes disturbios registrados en varias provincias del país persa

La Organización de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán informó sobre la captura de 154 líderes y organizadores de los recientes actos terroristas registrados en el país, en un operativo sorpresivo de inteligencia.

En un comunicado emitido el sábado, la Inteligencia del CGRI detalló que los elementos fueron detenidos durante un complejo operativo realizado en los últimos días. Entre los arrestados figura uno de los principales cabecillas de los disturbios, vinculado a la Agencia de Inteligencia Israelí Mossad, quien habría desempeñado un papel clave en diseñar, organizar y dirigir los ataques. Según la nota, el agente mantuvo contactos con el extranjero y “jugó un papel activo en incitar a los disturbios en el país, creando núcleos terroristas”.

El comunicado agrega que el espía transfirió informaciones “importantes y sensibles” sobre figuras e instalaciones militares y judiciales de la provincia de Fars a servicios de espionaje extranjeros a cambio de dinero, además de expresar su disposición para agredir dichas instalaciones.

Operativos en Juzestán y Ardebil

La Inteligencia del CGRI en Juzestán informó este domingo sobre el arresto de varios elementos clave y cabecillas de los disturbios en esa provincia. Se confiscaron armas blancas y de fuego pertenecientes a los instigadores. Los detenidos estuvieron implicados en incendios de mezquitas y lugares de culto, derramamiento de sangre de civiles y destrucción de bienes públicos y privados.

El informe oficial señala que los implicados recibieron directrices de servicios de espionaje extranjeros para ejecutar asesinatos de civiles y personas relevantes, sembrar divisiones sectarias, atacar instalaciones militares y desmantelar infraestructuras clave como tuberías de petróleo, redes eléctricas y de telecomunicaciones, así como infraestructuras de agua y gas.

En el condado de Izeh, el jefe de la Policía, Heshmatolá Bastami, anunció el arresto del principal líder de los actos terroristas ocurridos a principios de mes, incluyendo el incendio de bancos y la destrucción de bienes públicos. Bastami confirmó que la captura de varios alborotadores fue posible gracias a la cooperación ciudadana.

Por otra parte, informes señalan el arresto de elementos implicados en actos de desorden y profanación de lugares de culto religioso en la provincia de Ardebil.

Contexto nacional

En Irán, los recientes disturbios y actos vandálicos cometidos por grupos radicales se registraron en Teherán y varias ciudades, con ataques contra el personal de seguridad y daños a propiedades públicas y privadas, incluyendo comercios, transporte y lugares de culto. Las autoridades iraníes informaron que los incidentes fueron acompañados de acciones coordinadas que incluyeron incendios y ataques a instalaciones clave, subrayando la gravedad de los hechos y la necesidad de preservar la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, el gobierno iraní denunció la participación de actores extranjeros en la organización de estos disturbios, señalando específicamente la implicación de agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Según las comunicaciones oficiales, los alborotadores recibieron entrenamiento y orientación para incitar la violencia y desestabilizar la región.

Visitas: 2