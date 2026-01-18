Martí, semilla de vida (+ Galería)

Compartir en

Ni lo nublado del amanecer, ni la llovizna que por momentos se tornó fuerte lo impidieron.

“Pinos viejos y pinos nuevos”; al decir de El Maestro, integrantes todos de la Sociedad Cultural José Martí, se enrolaron y aunando voluntades y el amor por la Patria, hicieron el recorrido desde la Biblioteca provincial hasta el Faro Punta de Los Colorados, en la costa perlasureña. Honrar al más universal de los cubanos fue el motivo.

Y se hizo presente la poesía y desde el pensamiento de quien nos llamó a la unidad en momentos dífiles se rindió tributo a los 32 hermanos, de raigambre martiana, cuyos restos mortales arribaron en esta jornada memorable a la Patria.

Y a esta reportera se le antojó que el joven Martí, quien hace 155 años partía de Cuba al destierro a España, ha vuelto a nosotros multiplicado en los estudiantes de la Escuela Pedagógica Octavio García y en los representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas del municipio cabecera y del Movimiento Juvenil Martiano en la provincia. Junto a ellos, sus profesores y otros representantes de instituciones y organizaciones sociales del territorio.

Es la vigésimosexta ocasión en que una cita como la de este jueves tiene lugar; son otras las generaciones, pero uno el sentimiento: Martí Vive y esa sobrevida en el tiempo ha de cimentarse en el conocimiento sistemático de su vida y obra inspiradoras, porque es el Héroe nacional de Cuba semilla de vida.

