El sentimiento antimperialista de Cienfuegos en el homenaje a los 32 caídos (fotogalería)

En otra jornada de patriotismo desbordado Cuba continúa el tributo a sus 32 hijos caídos en el cumplimiento sagrado del deber, de defender la soberanía de una nación hermana. Lo hicieron decenas de miles de capitalinos bien temprano en Marcha del Pueblo Combatiente a lo largo del malecón habanero, mientras que en Cienfuegos, como en todo el país, inició a las 9:00 de la mañana el homenaje. Honor y Gloria. Cuba Honra

