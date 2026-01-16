viernes, enero 16, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Fotos: Juan Carlos Dorado
Noticias Principales Sociedad 

El sentimiento antimperialista de Cienfuegos en el homenaje a los 32 caídos (fotogalería)

5 de Septiembre 0 comentarios , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 14 segundos

En otra jornada de patriotismo desbordado Cuba continúa el tributo a sus 32 hijos caídos en el cumplimiento sagrado del deber, de defender la soberanía de una nación hermana. Lo hicieron decenas de miles de capitalinos bien temprano en Marcha del Pueblo Combatiente a lo largo del malecón habanero, mientras que en Cienfuegos, como en todo el país, inició a las 9:00 de la mañana el homenaje. Honor y Gloria. Cuba Honra

Visitas: 15

5 de Septiembre

El periódico de Cienfuegos. Fundado en 1980 y en la red desde Junio de 1998.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *