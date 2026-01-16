Desde la Tribuna Antimperialista, Cuba ratifica su fortaleza y honra a los combatientes caídos

Compartir en

Como guiando manualmente a su pueblo, la estatua de José Martí en la Tribuna Antimperialista de La Habana parecía señalar el camino a la multitud de cubanos que se congregó esta mañana. La concentración fue una reafirmación del compromiso con la Patria y un solemne homenaje a los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

La elección de este escenario no es casual. La Tribuna ha sido testigo, en otras ocasiones como esta, de cómo Cuba rinde tributo a la valentía de sus héroes. Desde allí, la nación ratifica los principios de no callar ante las injusticias, alzar la voz contra el injerencismo y de proclamar la fortaleza de una nación firme en los principios de su Revolución.

Entre miles de habaneros, las historias personales también motivan.

“Vengo por mi abuelo, que enseñó que la dignidad no se negocia”, dijo Ana Laura, una joven estudiante de medicina. “Estar aquí hoy es seguir su lucha, es decirle al mundo que nuestra solidaridad con Venezuela es la misma”.

El veterano Gilberto, de 78 años, afirmó con voz pausada pero firme: ”No es la primera vez que nos reunimos en este lugar por causas justas. Cada vez que lo hacemos, le damos razón a los que cayeron, les probamos que su sacrificio no fue en vano. Hoy honramos a 32 hermanos nuevos”.

Para Dayanis, una maestra primaria de Plaza de la Revolución, la explicación era sencilla y profunda: “Estoy aquí porque el ataque contra ellos es un ataque contra toda nuestra América. Marcho para que mis alumnos mañana entiendan que hubo quienes no se cruzaron de brazos ante la injusticia”.

“Por Cuba, por Venezuela, por Chávez, por Maduro, por el mundo”, se escuchaba en la multitud mientras caminaban. “Nacimos para vencer, y no para ser vencidos. Cuba y Venezuela una sola bandera”. Consignas que devienen declaración de principios.

Estas voces, entre miles, no eran frases vacías, sino el latido mismo de una voluntad que se renueva. Cada razón personal se fundía en un mismo caudal de propósito, dando cuerpo y alma a la multitud que, bajo la mirada orientadora de Martí, reafirmaba que algunos principios no se discuten, se defienden.

