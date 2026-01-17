Mercosur y Unión Europea firman histórico acuerdo comercial

Compartir en

El Mercosur y la Unión Europea han firmado este sábado un acuerdo comercial histórico al que llegaron tras más de 25 años de negociaciones

Representantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) rubricaron en Asunción, capital de Paraguay, un histórico acuerdo, que tras más de 25 años de negociaciones crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

Al evento asistieron los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay, los cancilleres de los países suramericanos firmantes, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la jefa de la Comisión Europea, ‌Ursula von der Leyen, además de los mandatarios de Bolivia —en proceso de adhesión al Mercosur— y Panamá, que participó como invitado. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistió y fue representado por su canciller.

Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo (…) este acuerdo envía un mensaje muy claro al mundo. Refleja ⁠una elección clara y deliberada. Preferimos ‌el comercio justo a los aranceles”, dijo Von der Leyen. “Preferimos una asociación productiva y a largo plazo al aislamiento”, agregó.

El acuerdo, que reducirá los aranceles con el objetivo ‍de aumentar el comercio entre ambas regiones, obtuvo la semana pasada luz verde de una mayoría de países europeos, en medio de críticas de grupos de agricultores y ambientalistas que temen una avalancha de importaciones baratas sudamericanas y una mayor deforestación.

Pese ​a que funcionarios de naciones del Mercosur han dicho que no están del todo satisfechos con las ‌regulaciones contempladas en el pacto, coincidieron en que se traducirá en beneficios reales para sus ciudadanos y empresas.

“Hemos perdido mucho tiempo para llegar aquí y pudimos haber alcanzado un acuerdo aún más provechoso, pudimos haber hecho más”, dijo el presidente paraguayo, Santiago Peña, en su discurso, en el que destacó el liderazgo de Lula y de Von der Leyen para cerrar el pacto.

El mandatario argentino, Javier Milei, señaló que el acuerdo ⁠era el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su ​creación porque permitirá una inserción internacional más “abierta, previsible y dinámica”, aunque resaltó ​como fundamental que en la etapa de implementación se preserve “el espíritu de lo negociado”.

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad estratégica para ambos bloques. Con este pacto los veintisiete eliminarán 4000 millones en gravámenes con Latinoamérica y acceden a un mercado de más de 700 millones de personas.

El comercio entre ambos bloques alcanzó un valor ‍de 111 000 millones de ⁠euros en 2024. Mientras las exportaciones de la UE están dominadas por maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, las de Mercosur se centran en productos agrícolas, minerales, pasta de celulosa y papel.

El ⁠acuerdo debe ser ratificado por el parlamento europeo y por los congresos de los países del Mercosur, donde no tendría mayores dificultades ‌para avanzar. Milei dijo que enviará el proyecto al Congreso la próxima semana.

El acuerdo comercial histórico al que llegaron tras más de 25 años de negociaciones y ​que generó recelos en ambos bloques es considerado clave para atenuar el impacto del proteccionismo estadounidense ‌sobre las economías de sus países.

De hecho, el pacto histórico fue también un mensaje a un mundo marcado por la agresiva política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo de asociación para derribar fronteras comerciales llega el mismo día en el que Trump anunció aranceles del 25% para los países que participen en maniobras militares en Groenlandia. La guerra tarifaria dio impulso para que la UE superara las últimas trabas al acuerdo.

