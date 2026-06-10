Elecciones intermedias en EEUU en el camino de las primarias

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Lindsey Graham, hoy uno de los más fuertes aliados del presidente Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos, ganó las primarias republicanas para el Senado en Carolina del Sur de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

La victoria, que le evitó una segunda vuelta en una contienda con numerosos candidatos, supuso un punto a favor para el presidente Trump, quien respaldó al senador e incluso participó el lunes en un mitin telefónico junto al legislador que ya cumple cuatro mandatos.

Graham derrotó a su rival republicano Mark Lynch, ejecutivo del sector de reparación de electrodomésticos, quien basó su campaña en la necesidad de un nuevo liderazgo y criticó la trayectoria de su competidor en materia de política exterior.

De acuerdo con los informes, para llevarse el triunfo en las primarias de este martes, el senador invirtió millones de dólares para asegurar su nominación.

El político republicano ocupa un escaño en el Senado desde 2003 y aunque partía como favorito, su reputación de partidario de una línea dura en política exterior y su defensa de un enfoque más intervencionista le generaron críticas entre algunos sectores conservadores, lo que motivó un mayor número de candidatos en las primarias.

Mientras, se confirmó que la pediatra Annie Andrews ganó las primarias demócratas para competir por el escaño del Senado tras liderar la recaudación de fondos entre los candidatos de su partido en Carolina del Sur.

Los demócratas tienen un camino cuesta arriba para ganar en ese estado, donde Trump ha liderado.

Por su parte, en California se confirmó que el republicano Steve Hilton pasará a la elección general para gobernador de California y su oponente será el demócrata Xavier Becerra, ex fiscal general del estado y secretario de Salud de la administración de Joe Biden (2021-2025).

En otra contienda de interés, pero en Maine, Graham Platner, aseguró la nominación demócrata para la contienda por el Senado, pese a acusaciones -que niega- que lo vinculan con un comportamiento violento en una relación anterior y de enviar mensajes de texto sexualmente explícitos mientras estaba casado.

La actual senadora republicana Susan Collins que va por la reelección no tuvo oposición para buscar su nominación a un sexto mandato. Ella se las verá con Platner en noviembre.

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