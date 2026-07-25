Cienfuegos renueva su gastronomía en saludo al 26 de julio

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En el contexto de las celebraciones por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el sector de la Gastronomía en Cienfuegos inauguró este sábado un conjunto de obras remozadas que incluyen la reparación de unidades comerciales, la apertura de nuevos puntos de venta y la modernización de servicios en varias instalaciones de la ciudad.

Además de rendir homenaje a la gesta del 26 de julio de 1953, estas acciones buscan mejorar los servicios a la población, con el concurso de actores económicos no estatales.

Las heladerías El Kairo y Coppelia -bajo gestión consignada la primera y cooperada la segunda- reanudaron la venta de helados, uno de los servicios gastronómicos mejor acogido por los cienfuegueros.

Por su parte, la cafetería Dulcinea, perteneciente a la sucursal Palmares Cienfuegos, recobra su esplendor y vuelve a abrir sus puertas con ofertas de panes y dulces de calidad superior, gracias a una administración cooperada con un productor privado.

Miguel Alfonso Santana, director de la entidad, explicó que la instalación reinicia las ventas tras varias jornadas de mantenimiento general. La transformación de la gestión permitirá ampliar la cartilla de ofertas al sumar las elaboraciones del cooperante.

Los nuevos modelos de negocio, dijo, aplicados también a otras instalaciones de Palmares como el Bar Paulina, el Centro Recreativo La Punta, el Delfinario, el Centro Recreativo Cosmpolita (en Cruces), el Palatino, la piscina del Club Cienfuegos, por citar algunas, posibilitarán lograr la estabilidad, la calidad y los precios accesibles que el pueblo necesita.

Una pausa significativa representó la visita a Rancho Coco, espacio diseñado por Armando Martínez Morales cual prolongación del emblemático Racho Cristal y alternativa ante las dificultades de la transportación que dificulta la llegada hasta allá.

Según Martínez Morales, este cabaret deviene lugar diferente, para todas las edades, con un ambiente agradable y proyección social: ha generado nuevos empleos para los pobladores. Enclavado en el Consejo Popular Paraíso, el recinto hace honor a su nombre al tener entre sus objetivos el fomento al cultivo de coco.

La máxima dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC), del Gobierno y del sector de la Gastronomía en la provincia y en el municipio cabecera constataron el nuevo rostro de las unidades que ya no operan solo bajo administración pública.

En esa nómina figuran, además de las ya mencionadas, el espacio Club Caribe, la parrillada Ksa Moto100 y el ranchón La vallita (en el centro recreativo la Laguna del Cura). Todas renacen hoy a una forma de administrar y de hacer las cosas atemperada a las circunstancias actuales del país. Ello, sin dudas, redundará en prestaciones de mayor constancia y calidad para el pueblo.

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