Incendio en Madrid y Ávila, España, arrasa más de 25.000 hectáreas

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La emergencia ha obligado a la evacuación de unas 20.000 personas, aunque las cifras varían entre autoridades y zonas

El incendio forestal de gran magnitud que afecta al suroeste de Madrid, capital de España, y a la provincia de Ávila continúa expandiéndose, con un saldo de más de 25.000 hectáreas calcinadas.

El fuego, que se originó en los municipios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, continúa avanzando hacia el norte, impulsado por rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (km/h), lo que facilita que las pavesas se propaguen a largas distancias.

Hasta la fecha, según los reportes oficiales, unas 13.000 hectáreas corresponden a Ávila y cerca de 12.000 a Madrid, lo que eleva el total a más de 25.000 hectáreas consumidas.

La emergencia ha obligado a la evacuación de unas 20.000 personas, aunque las cifras varían entre autoridades. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmaron que en Ávila se contabilizan 8.000 desalojados y 5.000 confinados en poblaciones de riesgo mientras que en Madrid unas 20.000 personas fueron evacuadas.

Ante la magnitud del desastre, España solicitó apoyo adicional a la Unión Europea, que se suma a los 1.800 efectivos desplegados entre Protección Civil, fuerzas de seguridad y la Unidad Militar de Emergencias. El operativo incluye vehículos terrestres, aviones y helicópteros para contener las llamas.

Los especialistas advierten que los trabajos por tierra solo podrán intensificarse cuando disminuyan las altas temperaturas y el viento, condiciones que actualmente dificultan la intervención directa. El Centro de Meteorología prevé una mejora parcial en las próximas horas.

Las investigaciones sobre el origen del incendio están en curso. Ya se ha producido una detención en Ávila y se investiga a otra persona como presunto responsable de los siniestros.

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), del servicio Copernicus, estima que desde enero se han carbonizado 133.323 hectáreas en España. En semanas recientes, otros focos devastaron 32.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara y 7.000 en Almería, donde se registraron 13 víctimas mortales.

Con información de Telesur.

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