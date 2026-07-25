Oro y bronce, estreno de Cuba en el medallero de Santo Domingo

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La ciclista Marlies Mejías y las remeras Ana Jiménez y Leah Almeida hicieron los primeros aportes

Santo Domingo.- ORO de la ciclista Marlies Mejías y bronce de las remeras Ana Jiménez y Leah Almeida realzaron el comienzo competitivo de Cuba en la jornada de este sábado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Marlies reinó en la contrarreloj individual como respuesta a los vaticinios que la colocaron como candidata a tributar el primer cetro a su delegación, que esta vez no pudo contar con la también estelar Arlenis Sierra.

Tiempo de 40:15.79 minutos fraguado al ritmo de 44.7 kilómetros por hora le llevaron a la cima por delante de otras dos establecidas: la mexicana Sara Roel (40:33.53) y la trinitaria Teniel Campbell (40:59.31).

«Prometido y cumplido: otra vez la grandeza de Marlies, ahora para aportar el inicio dorado de nuestra delegación», escribió en la red social X el presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller, quien la felicitó en a zona de meta.

La noticia llegó poco después de que la dupla Jiménez-Almeida estrenara a la Isla en el medallero al quedarse con la tercera plaza del doble scull peso ligero, con tiempo de 7:36.59 minutos, aventajadas por exponentes de México y Venezuela.

Melissa Márquez y Aylín Ibarra (7:22.51) encabezaron la prueba, y Keyla García y Kimberlin Meneses (7:32.78) accedieron a la plata.

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