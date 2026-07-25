En honor a la Rebeldía

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Celebran habitantes de Santa Isabel de las Lajas el Aniversario 73 del Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en un acto político donde mostraron su apoyo por las ideas y las conquistas de la Revolución.

El 26 de Julio de 1953 marcó un punto de definitivo en el curso de la historia cubano; señaló el rumbo que siguió el país; recalcó verdades permanentes para los cubanos, y definió la actitud invariable que deben tener los habitantes de esta Isla ante peligros, retos y dificultades, por insalvables que puedan parecer.

Fue reconocida durante la actividad Litsy Roxana García Mesa, estudiante que recibió el título de Graduada más integral de la escuela de maestros Octavio García. Ella, además, representó a la provincia en el festival Velas de San Petersburgo en Rusia.

También, en homenaje a los Historiadores, fueron reconocidas Iliana Almarales García y Evelyn Santos Capote, por la intensa labor que realizan perpetuando y defendiendo la historia de nuestro país y del pequeño municipio que es Lajas.

El 26 de julio es de esos acontecimientos con una carga patriótica y una fuerza que deberá circular permanentemente por nuestras venas. Los que se levantaron en armas eran jóvenes llenos de vida y coraje, con la conciencia de la necesidad de lograr la libertad total de Cuba.

Los disparos eran en contra de las injusticias, la miseria, el analfabetismo, la falta de derechos, el fraude electoral, los robos, los secuestros, los asesinatos; eran en contra de cada uno de los males que plagaba la sociedad y le impedían a los cubanos llevar una vida digna.

La celebración terminó con las palabras de Yandry Gonzales Abreu, Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio, donde se puso énfasis a la necesidad de defender la Revolución y las conquistas logradas.

“El Moncada fue una lección de Fidel de cómo convertir los reveces en victorias, y fieles al legado de nuestro Comandante en Jefe, aún más en el año de su Centenario, el pueblo no se quedará de brazos cruzados.”

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