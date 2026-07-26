Díaz-Canel en Pinar del Río: visita sitios de interés económico y social

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Ante el monumento a los hermanos Sergio y Luis Saíz Montes de Oca, asesinados el 13 de agosto de 1957, rindió homenaje este sábado el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a pocas horas de la conmemoración del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que tendrá lugar en la ciudad de Pinar del Río.

Una ofrenda floral fue colocada ante la obra escultórica que honra la memoria de los jóvenes mártires de la Revolución, ubicada a la entrada de la Universidad “Hermanos Saíz”, institución docente que ofrece la bienvenida a quienes llegan a la capital de Vueltabajo.

En una breve ceremonia, el mandatario cubano entregó el carnet de militante de la Unión de Jóvenes Comunistas a cuatro estudiantes destacados, y el de integrantes de las filas del Partido Comunista de Cuba a tres trabajadores ejemplares.

El recorrido de esta jornada, que en primer lugar es un tributo a nuestra historia, y donde también participaron los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; y Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central, comenzó en el Parque Solar Fotovoltaico “Santiago Miguel Cabañas Perojo”, enclavado en la localidad de Puerta de Golpe, perteneciente al municipio de Consolación del Sur.

Este proyecto -que genera 21.8 MW- sincronizó al Sistema Electro energético Nacional el pasado 18 de junio, y luego de un mes de explotación, se encuentra trabajando según los parámetros para los que fue diseñado. Con su puesta en marcha, la más occidental de las provincias cubanas alcanza una capacidad instalada de 89 MW, según explicó Pablo Pérez San Jorge, director general de la Empresa Eléctrica en el territorio.

El recorrido del Presidente cubano por sitios de interés económico y social en Pinar del Río, continuó en tierras enclavadas en las inmediaciones de la ciudad cabecera. Allí dialogó con la joven productora Isabel Cristina Barbosa Díaz, en las áreas de su finca en fomento y desarrollo. Junto a su esposo aprendió a producir las tierras y hoy amplía su área para la producción de tabaco y cultivos varios. Contaba con 3.5 hectáreas y solicitó un incremento para llegar a 20.

En un ameno intercambio, en tierras que anteriormente no eran productivas, el Jefe de Estado se interesó por los terrenos recuperados, las oportunidades de empleo, el salario de los trabajadores, los proyectos de la familia, y de los pasos que se dan para, cada vez más, mejor la calidad de vida de quienes trabajan en el campo.

En un ameno intercambio, en tierras que anteriormente no eran productivas, el Jefe de Estado se interesó por los terrenos recuperados, las oportunidades de empleo, el salario de los trabajadores, los proyectos de la familia, y de los pasos que se dan para, cada vez más, mejor la calidad de vida de quienes trabajan en el campo.

Según explicó Isabel Cristina, quien además se dedica a la producción de cerdo, huevos y cultivos varios, en la campaña anterior obtuvo un 77 por ciento de capa para la exportación, y para la próxima campaña proyecta alcanzar 11 hectáreas de tabaco tapado y de sol.

El mandatario cubano, guiado por la Primera Secretaria del Comité provincial del Partido Yamilé Ramos Cordero, junto a autoridades del gobierno en Pinar del Río, también asistió a la inauguración del Centro de Carga y Servicios Comunitarios, situado en el centro de la ciudad. Allí radica el proyecto de Desarrollo Local “Ecoestación Comunitaria”, que consiste en la articulación de una empresa constructora estatal y una mipyme que abarca 27, 6 kw de paneles solares fotovoltaicos instalados para ofrecer servicios a la población, como estación de carga para triciclos y motorinas, celulares y ventiladores, así como cocción de alimentos.

Sus directivos explicaron que esta instalación garantizará igualmente, la energía solar a una escuela cercana de la enseñanza primaria, para que estudiantes y trabajadores se beneficien de este servicio en el proceso docente educativo.

Finalmente, en la visita realizada a entidades de interés y social del territorio pinareño, el presidente Díaz-Canel cortó la cinta que dejó inaugurado el hogar para niños sin responsabilidad parental.

El centro tiene capacidad para 25 menores. Su misión fundamental es brindar atención inmediata y protección provisional a niños y adolescentes, ante situaciones de emergencias o riesgos graves, mientras se determina la medida definitiva de cuidado.

Según se conoció, esta institución se crea a partir del incremento de familias en situación de vulnerabilidad en el territorio y sin responsabilidad parental.

En medio de una situación difícil, como la que vive todo el país, marcada por las numerosas afectaciones que impone la política de asfixia de la Administración norteamericana; Pinar del Río, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, acoge la conmemoración por el aniversario 73 de la gesta del Moncada.

Con mujeres y hombres que cada día sortean las adversidades y buscan soluciones a los problemas en el ámbito económico y social, intercambió este sábado el Presidente Díaz-Canel; compartió con representantes de un pueblo noble y trabajador que, como toda Cuba, libra todos los días innumerables batallas.

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