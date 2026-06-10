Presidente Díaz-Canel visita unidades del Grupo Empresarial de Reciclaje en La Habana

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 54 segundos

Los directivos del Grupo Empresarial de Reciclaje informaron al Presidente que el nuevo sistema de gestión local de los residuos se prevé extender al resto de las provincias del país

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este martes dos entidades del Grupo Empresarial de Reciclaje (GER), ubicadas en el municipio capitalino de Regla, donde conoció las transformaciones que han aplicado para aumentar las exportaciones, los ingresos y contribuir a la solución de uno de los principales problemas de La Habana: los residuos sólidos.

Como parte de sus habituales recorridos semanales por estratégicos lugares que tributan desde lo local al desarrollo económico y social del país, el mandatario visitó primero la Unidad Empresarial de Base Alfredo Ramonal, donde se procesan y clasifican residuos no ferrosos.

Tras recorrer cada una de las áreas y saludar a los obreros en sus puestos de trabajo, el Jefe de Estado reconoció cómo la entidad ha aprovechado las oportunidades que se están abriendo al sector empresarial y ha incrementado los ingresos en el momento más difícil.

Sadie Jiménez Condés, directora de la UEB, explicó a la prensa qué han hecho de diferente para obtener resultados a pesar del desafío que representan los prolongados apagones para el procesamiento de la materia prima. También dio detalles del intercambio que sostuvo con el Presidente Díaz-Canel.

«Se interesó –dijo– por cómo nosotros podemos producir de acuerdo a las circunstancias del país. Le explicamos que tenemos horarios de trabajo diferenciados con transporte eléctrico para los trabajadores. Se interesó mucho por el salario, la fluctuación de los trabajadores. Aquí no fluctúan, aquí más bien la plantilla de obreros siempre está cubierta y están muy contentos por el salario que tienen, que los motiva a seguir».

Con un salario medio por trabajador de 40 000 pesos y utilidades de la UEB que –hasta mayo– superan los 3 000 000 de pesos, el mandatario insistió en que con estos ingresos es necesario perfeccionar los procesos, mejorar las condiciones de la unidad y atender problemas de los trabajadores como la vivienda.

Agregó la directora que proyectan llevar los procesos productivos a estándares superiores de calidad. «Por ejemplo, el cobre se va a triturar con una máquina que tenemos prevista. Vamos a dotar de autonomía eléctrica a la planta de procesamiento de la lata».

Las materias primas procesadas en la UEB Alfredo Ramonal se comercializan con valor agregado a la Empresa Desequip, que se encarga de la exportación. Siguiendo este ciclo, el Presidente Díaz-Canel continuó su recorrido este martes.

En Desequip, cuya misión es la importación y exportación para el Grupo Empresarial de Reciclaje del Ministerio de Industrias, el mandatario recibió información actualizada sobre un novedoso sistema de gestión local de los residuos que se implementó recientemente en La Habana.

El proyecto de innovación, le explicaron al mandatario, surgió a partir de los estudios que realizó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), resultado de las acciones que el Presidente indicó el año anterior para contribuir a mejorar la deteriorada higiene comunal de La Habana.

Marian Herrera Delgado, miembro del equipo de recuperación de la Empresa de Recuperación de Materia Prima de La Habana, quien tuvo a su cargo la presentación ante el jefe de Estado, precisó a la prensa que el nuevo sistema de gestión local de los residuos se plantea, a partir de una mejor organización de los procesos, incrementar la recuperación sin ejecutar grandes inversiones ni aumentar la fuerza de trabajo.

En los primeros meses de implementación ya se han ido incrementando los ingresos por exportación, aunque aún hay mucho que perfeccionar en el proceso, como la puesta en marcha de una aplicación móvil y una mayor participación de la comunidad y los actores económicos no estatales.

Los directivos del Grupo Empresarial de Reciclaje informaron al Presidente que este nuevo sistema de gestión local de los residuos se prevé extender al resto de las provincias del país.

Al término del encuentro, el mandatario valoró que esta innovación, que consiste en una mejor organización de los procesos de vertimiento, recogida y procesamiento de la basura, significa convertir residuos en ingresos millonarios que la economía del país necesita.

Dijo también que es necesaria una mayor organización a nivel de barrio, que las personas, las empresas e instituciones estatales, así como los actores privados, conozcan los contratos, los puntos de vertimiento y recogida para encaminar el sistema hacia un proceso de clasificación de residuos, lo cual permitirá darle valor a lo que muchos ven como desechos sin mayor vida útil.

Este recorrido del Primer Secretario del Comité Central del Partido por entidades del Grupo Empresarial de Reciclaje, que trabaja en la transformación de la gestión de los residuos sólidos, forma parte de las visitas que realiza semanalmente a lugares vinculados a la producción de alimentos, la recuperación del sistema eléctrico, la transformación digital, la transición energética, así como el transporte eléctrico, estratégicos frentes donde se decide el avance del país.

Visitas: 0