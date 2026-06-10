Bloqueo EEUU provoca pérdidas millonarias a la salud pública en Cuba

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El bloqueo económico recrudecido que mantiene hoy Estados Unidos a Cuba, provocó entre marzo de 2024 y febrero de 2025 pérdidas económicas que superaron los 288 millones de dólares al sector de la salud pública.

Esa cifra forma parte de los más de cuatro mil 183 millones acumulados por el sistema nacional sanitario cubano durante más de seis décadas como consecuencia de esa política que se extiende al ámbito financiero y comercial.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña explicó que la situación se agravó tras las órdenes ejecutivas adoptadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en 2026.

“Son cifras que equivalen a hospitales sin recursos, consultas suspendidas y tratamientos que no llegan a quienes más los necesitan”, lamentó Peña al comparecer en la Televisión Cubana.

El bloqueo estadounidense impacta en los niveles primario, secundario y terciario, afectando los procesos de rehabilitación, tratamientos especializados, estudios diagnósticos y el seguimiento a personas que sufren enfermedades crónicas.

De poderse realizar todos los protocolos mejoraría la calidad de vida de la población, aseguró Peña en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda.

La política hostil de Washington también afecta a la red de consultorios del médico y la enfermera de la familia, impidiendo que pueda cumplirse el plan de atención.

El bloqueo norteamericano también provoca los cortes eléctricos y dificultades para el traslado de insumos y recursos a las comunidades, agregó la vicetitular.

EEUU impide intervenciones quirúrgicas a más de 100 mil cubanos

La viceministra de Salud Pública de Cuba Carilda Peña informó que al cierre de la semana anterior permanecían pendientes de cirugía general 95 mil 555 pacientes, mientras que otras cinco mil 152 personas aguardaban por intervenciones oncológicas.

“Realmente no podemos decir que estamos en cero porque se hacen ingentes esfuerzos, pero todos estos pacientes están por una cirugía”, expresó la vicetitular al comparecer en la Televisión Cubana.

Es desesperante realmente que una persona sepa que tiene que acceder a un tratamiento y no pueda, y esa es una realidad que atenta contra su calidad de vida.

Actualmente, es un desafío garantizar la hemodiálisis, de ahí que fuera necesario hospitalizar a pacientes que viven lejos de los centros asistenciales al carecer de transporte para desplazarse.

En estos momentos, dos mil 888 cubanos reciben tratamiento hemodialítico, una terapia altamente dependiente de insumos, agua y equipamiento especializado.

Entre las medidas adoptadas para garantizar el tratamiento es incrementar el reúso de los dializadores, pero se trata de un procedimiento complejo que exige recursos adicionales y una elevada preparación técnica, aclaró la viceministra en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda.

“A las limitaciones de insumos se suman las afectaciones provocadas por los cortes eléctricos y las dificultades con el suministro de agua, y otros elementos imprescindibles para garantizar el funcionamiento de las unidades de hemodiálisis”, argumentó Peña.

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