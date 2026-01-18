sábado, enero 17, 2026
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Consejo de Defensa Nacional efectúa sesión de trabajo

Presidencia Cuba
En cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa y con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal, este sábado se reunió el Consejo de Defensa Nacional para analizar y aprobar los planes y medidas del paso al Estado de Guerra, como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la Guerra de todo el Pueblo.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz se mantuvo al tanto del desarrollo de la actividad, la que calificó como una buena y eficiente reunión.

Presidencia Cuba

Sitio institucional de la Presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba

