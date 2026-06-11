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El bloqueo frena también la ayuda a Cuba

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El Canciller cubano aseguró que «el bloqueo energético de EE. UU. contra Cuba tiene un impacto real y grave en la población cubana»

Según Naciones Unidas, 170 contenedores de productos esenciales que ya han llegado a Cuba, equivalentes a unos 6,3 millones de dólares, no están llegando a los beneficiarios debido a la escasez de combustible.

Así lo dio a conocer, este miércoles, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien además, por medio de la red social X, aseguró que, «el bloqueo energético de EE. UU. contra Cuba tiene un impacto real y grave en la población cubana».

Al respecto, declaró que esa política «es parte del castigo colectivo que aplica el gobierno estadounidense contra el pueblo cubano». E insistió en que «no solo limita el desempeño de la economía cubana. Frena el trabajo de agencias y organizaciones internacionales, evidenciando su carácter extraterritorial», afirmó.

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Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Fundado el 3 de octubre de 1965. Disponible en la web como diario desde julio de 1997.

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