Designan nuevos titulares para Transporte, Ecosocialismo y Comunicación en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la víspera, a través de su canal oficial en Telegram, una serie de cambios en el Gabinete Ministerial orientados a fortalecer y finalizar áreas estratégicas del Ejecutivo Nacional.

Las nuevas designaciones buscan reforzar sectores clave como el transporte, el ecosocialismo y la comunicación, en línea con las prioridades del Gobierno bolivariano. La reestructuración incluye una decisión de peso en la arquitectura económica del Estado: la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional y de Comercio Nacional.

Esta nueva cartera unificada, que centralizará las políticas industriales y comerciales, será asumida por el ministro Luis Antonio Villegas en reemplazo de Álex Saab, quien asumirá nuevas responsabilidades. La medida apunta a eliminar duplicidades, agilizar procesos y crear una visión integral para el desarrollo productivo nacional.

En su mensaje, Rodríguez expresó el “agradecimiento por su compromiso y labor al frente de esta cartera”, reconociendo la gestión de los funcionarios salientes. Este reconocimiento público forma parte del estilo de la administración al momento de realizar transiciones en cargos de alta responsabilidad.

Entre las modificaciones destaca el nombramiento del Vicealmirante Aníbal Coronado como nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte, en sustitución de Ramón Velásquez Araguayán. La designación de un oficial naval de alto rango en esta cartera subraya la importancia estratégica asignada al sector del transporte y la logística para la conectividad nacional y la economía.

En materia ambiental, el filósofo Freddy Ñáñez fue designado como nuevo Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. Su misión será dar continuidad y profundidad a las políticas públicas orientadas a la protección de la biodiversidad y el medio ambiente, bajo la premisa del resguardo de la Pachamama. El nombramiento consolida un enfoque ideológico y filosófico en la gestión ambiental del país.

Asimismo, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información será asumido por el filósofo, escritor y comunicador Miguel Pérez Pirela. Al respecto, Delcy Rodríguez destacó que la formación académica y trayectoria comunicacional serán piezas fundamentales para fortalecer la estrategia del Estado en defensa de la verdad de Venezuela y la soberanía informativa en el escenario nacional e internacional. La elección apunta a robustecer el discurso oficial y la batalla ideológica en un contexto de disputa mediática global.

Estos cambios forman parte de una reorganización institucional que busca optimizar la gestión gubernamental en momentos cruciales para la consolidación de políticas públicas. La reestructuración del gabinete ministerial responde a la necesidad de reforzar sectores estratégicos del Estado venezolano, tal como lo anunció la máxima autoridad ejecutiva del país.

Las designaciones se enmarcan en un contexto de ajustes administrativos que buscan garantizar la eficiencia operativa y la coherencia ideológica en las líneas de acción del gobierno. Con estas decisiones, el Ejecutivo Nacional consolida una agenda integral que articule desarrollo infraestructural, protección ambiental y comunicación soberana, en una clara señal de afinar el aparato estatal para enfrentar los desafíos políticos y económicos actuales.

(Con información de TeleSur)

