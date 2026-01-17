Ramón Balboa recibe el Día de la Defensa Territorial (+Fotos)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 31 segundos

Este 17 de enero se efectuó en el consejo popular (CP) de Ramón Balboa, del municipio de Lajas, un programa de acciones por el Día de la Defensa Territorial, cuyos principales objetivos fueron evaluar y organizar tareas vinculadas con la protección del asentamiento y sus puntos económico-sociales principales en compañía del pueblo.

Hasta allí llegaron Armando Carranza Valladares, secretario del PCC en Cienfuegos, Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora acá, Ivey Lima Moya, Primer Coronel y Jefe de la Región Militar Cienfuegos, Yaremy Jiménez Collado, presidenta del Consejo de Defensa (CD) Municipal de Lajas, Arsenio Roche Brito, al frente de la Zona de Defensa (ZD) en Ramón Balboa, más otros directivos y personal de la Cruz Roja.

Jiménez Collado dio un breve panorama sobre las acciones a realizarse, e hizo hincapié en una posible “invasión del enemigo”, y las maneras correctas de enfrentarla. Por ello, dijo, quedó activada la ZD para que el tema del ejercicio sea conocido por la población, además de cómo hacer frente a la guerra no convencional.

Se hizo un repaso de las condiciones del CD municipal, especialmente en Ramón Balboa, el cual tiene una extensión de 55,5 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 2 mil 663 habitantes. Además, se destacó por parte de Roche Brito el carácter eminentemente agrícola de sus pobladores, donde predominan los cultivos varios y la caña de azúcar. “Dentro de esas estructuras que son clave económica para nosotros tenemos a la Empresa de Silos donde se conservan los granos de maíz, un cendro de cría de cerdos (cochiquera), una UBPC cañera y dos CCS fortalecidas, la ‘Antonio Maceo’ en la parte urbana, y la ‘José Martí’ en la localidad rural de Ceiba Hueca.

Tenemos la obligación de proteger y velar estos y otros recursos del Estado, sin dejar de mencionar aquellos de los que dependen servicios vitales como la electricidad o el abasto de agua en el asentamiento”, dijo.

Cerca de 500 balboenses fueron testigo del recorrido que hicieron las autoridades por el asentamiento, además de asistir a clases prácticas y combinadas con la instrucción de oficiales de la Región Militar de Cienfuegos, donde participaron las brigadas de producción y defensa, e integrantes de las milicias y reservistas.



Visitas: 7