Saludo productivo a los 87 años de la CTC

La Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), convocó a la realización de una jornada nacional de trabajo voluntario y productivo en ocasión del aniversario 87 de la organización sindical, constituida el 28 de enero de 1939 con el liderazgo del Capitán de la Clase Obrera Lázaro Peña González.

Su presidente, Osnay Miguel Colina Rodríguez, señaló que la movilización ocurrirá los días 24 y 25 de enero, casi en coincidencia con la celebración de los 173 años del natalicio del Héroe Nacional José Martí, y será la primera con carácter nacional en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, lo que implica el compromiso de lograr buenos resultados en ella.

Detalló que el propósito esencial es impulsar la producción de alimentos, la agricultura cañera, la higiénización y el montaje de parques fotovoltaicos, tareas que constituyen prioridades para el país.



«Es coherente con lo que a los trabajadores nos corresponde aportar al Programa de Gobierno para erradicar distorsiones y reimpulsar la economía», recalcó.

Colina Rodríguez subrayó además, que la movilización esos dos días será en los municipios, con el uso más racional posible de todos los recursos, dada la compleja situación que enfrenta la nación con la disponibilidad de combustibles, por lo que los escenarios principales de la jornada de trabajo voluntario y productivo serán los huertos, organopónicos y áreas de cultivo semiprotegido, situados en áreas urbanas.

El máximo dirigente sindical cubano enfatizó, que ante la artera y criminal agresión militar norteamericana a Venezuela, el ilegal secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa, la Primera Combatiente Cilia Flores, así como por las groseras amenazas imperiales contra Cuba, el movimiento obrero y los trabajadores están dispuestos a laborar duro, producir, aportar y crecer e, igualmente, prepararse para la defensa y contribuir a la de los cubanos en general bajo la concepción estratégica de Fidel de la Guerra de Todo el Pueblo.

«Deseamos la paz pero debemos prepararnos para defender la Revolución, nuestra independencia y soberanía, si fuera preciso», acotó Colina Rodríguez.

Dijo que será otra manera digna de honrar a los 32 hermanos que murieron el 3 de enero en Caracas en desigual combate contra un enemigo superior en número, mejor apertrechado y con apoyo de helicópteros artillados; cumpliendo con su deber y defendiendo la soberanía y la dignidad de Venezuela, Cuba y nuestra América.

