Sesión anual del máximo órgano asesor político de China concluye con un llamado a contribuir a la modernización (+Video)

El XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), el máximo órgano asesor político del país, concluyó hoy miércoles por la mañana su sesión anual.

Xi Jinping y otros líderes del Partido y del Estado, incluidos Li Qiang, Zhao Leji, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi y Han Zheng, asistieron a la reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing.

Wang Huning, presidente del Comité Nacional de la CCPPCh, presidió la reunión y afirmó que la sesión anual del máximo órgano asesor político había logrado resultados fructíferos.

Los asesores políticos de todo el país han fortalecido su determinación de contribuir a impulsar la modernización china y a mantener el rápido crecimiento económico y la estabilidad social a largo plazo del país, señaló Wang.

Wang destacó que 2026 es el primer año del período del XV Plan Quinquenal y la CCPPCh debe mantener el liderazgo del Partido Comunista de China, desempeñar mejor su papel como una organización política, ofrecer activamente sugerencias sobre asuntos de Estado y aunar fuerzas y sabiduría para asegurar un buen comienzo del plan.

En ese sentido, instó a los asesores políticos a presentar más propuestas beneficiosas para el pueblo, hacer más cosas prácticas para su bienestar y ayudar a garantizar que los frutos de la modernización beneficien a todo el pueblo.

La CCPPCh debe ayudar a reunir la energía positiva de los chinos en el país y en el extranjero para que puedan avanzar en el nuevo viaje y hacer mayores contribuciones a la nueva era, afirmó Wang.

En la reunión se aprobaron una resolución sobre el informe de trabajo del Comité Permanente del Comité Nacional de la CCPPCh, una resolución sobre el informe de la tramitación de las propuestas de los asesores políticos desde la anterior sesión anual, un informe sobre la revisión de las nuevas propuestas y una resolución política sobre la cuarta sesión del XIV Comité Nacional de la CCPPCh.

