Periodistas de Cienfuegos intercambian sobre la presencia de Fidel Castro en la provincia

El historiador Adrián Millán del Valle presentó su investigación acerca de las once ocasiones en que el Comandante en Jefe llegó a la provincia

Con motivo del aniversario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario y en el contexto de la jornada de la prensa cubana, se desarrolló el intercambio “Cienfuegos, la revolución de Fidel”, a cargo del historiador cienfueguero Adrián Millán del Valle, dedicado a la presencia del líder histórico de la Revolución Cubana en esta provincia.

El espacio, efectuado en la sede de la Unión de Historiadores de Cuba en el territorio, contó con la participación de periodistas de los diferentes medios de comunicación locales, quienes conocieron detalles de la investigación realizada por Millán del Valle acerca de las once visitas de Fidel a Cienfuegos.

Durante el encuentro, el historiador compartió los resultados de un minucioso estudio que permitió conocer a profundidad la filmografía y la fotografía de esas visitas.

“Desde la temporada de la Covid-19 comenzamos esta investigación junto al destacado periodista Andrés García Suárez, quien tristemente falleciera tiempo después. Ha sido todo un reto llevar a cabo esta labor, la cual es de suma importancia para la memoria histórica de Cienfuegos y de Cuba”, expresó Millán del Valle.

Entre los momentos significativos que abordó el también colaborador del periódico 5 de Septiembre, se encuentra la primera vez que Fidel llegó a Cienfuegos, ocurrida el 12 de noviembre de 1950, cuando vino a apoyar la huelga de los estudiantes de segunda enseñanza y la última visita antes de sus muerte en el 2016, fue registrada el 23 de marzo de 2004.

Asimismo, comentó sobre el 6 de enero de 1959, cuando ocurrió la entrada de la Caravana de la Libertad a Cienfuegos; la inauguración del Hotel Pasacaballos y el Campamento Ismaelillo; la visita junto a Najibulla y las lluvias de 1988; así como la visita de Agostino Neto al Hospital Provincial, lugar que fue visitado en ocho ocasiones por Fidel Castro.

También miembros de la Unión de Periodistas de Cuba compartieron anécdotas sobre las coberturas de prensa realizadas junto al líder de la Revolución Cubana, entre ellas Mireya Ojeda Cabrera, Juan Carlos Dorado, Efraín Cedeño y Onelia Chaveco.

Como colofón del encuentro, Tay Toscano Jerez, presidenta de la UPEC en Cienfuegos, dio a conocer los resultados del Concurso Provincial de Periodismo Andrés García Suárez en sus tres categorías:

En prensa escrita resultaron ganadores Miguel Adrián Rodríguez Pérez y Delvis Toledo de la Cruz. En Radio, los premiados fueron Arliery Romero, Dayneris Torres Núñez, Jorge Domínguez Morado y mención para Geysi Rosell Cuéllar. En Televisión, recibieron el lauro Mayelin del Sol Santiago, Sabdiel Batista Díaz y Boris García Cuartero. En periodismo digital, el reconocimiento recayó en Magalys Chaviano Álvarez, Miguel Adrián Rodríguez Pérez, Julio Marcial Martínez Hidalgo, Dainerys Torres Núñez y mención para Sabdiel Batista Díaz.

