Alerta de seguridad obliga a cerrar perímetro de la Casa Blanca

Un conductor fue arrestado este miércoles tras estrellar su camioneta contra una de las barricadas de la Casa Blanca en la madrugada de este miércoles, informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington.

El incidente, en el que no hubo heridos, ocurrió alrededor de las 6:37 hora local (10:37 GMT), después de que el sospechoso atravesara una barrera ubicada en la avenida Connecticut, según el MPD.

La Policía no divulgó de inmediato información sobre el conductor del vehículo, que se estrelló contra una puerta en la Plaza Lafayette, justo al norte de la Casa Blanca y normalmente llena de turistas y oficinistas.

“El conductor está siendo interrogado”

El Servicio Secreto, encargado de la seguridad presidencial, declaró en un comunicado que estaba “investigando un vehículo sospechoso. El conductor del coche ha sido detenido y está siendo interrogado”.

Las calles de alrededor de la residencia ejecutiva estadounidense se mantienen cerradas de manera temporal mientras tienen lugar las investigaciones, impidiendo que empleados del Gobierno y trabajadores municipales llegaran a sus oficinas, mientras que la congestión vehicular paralizaba la zona.

Decenas de vehículos de emergencia con luces intermitentes se encontraban en el lugar mientras turistas y residentes esperaban la reapertura de las calles, consultando sus teléfonos para obtener las últimas noticias.

Trump estaba en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca, desde donde se prevé que parta alrededor del mediodía hacia el estado de Kentucky, una parada en su agenda de compromisos a nivel interno.

Washington ha estado bajo un mayor nivel de seguridad en medio de la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar.

(Tomado de Deutsche Welle)

