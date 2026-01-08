Senado de Estados Unidos aprueba resolución para el fin de las hostilidades contra Venezuela

Compartir en

En una votación con apoyo de legisladores oficialistas, el Senado avanza una resolución que obliga al presidente a buscar autorización del Congreso antes de nuevas hostilidades

En un revés para la Casa Blanca, el Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución que busca prohibir el uso de las fuerzas armadas contra Venezuela sin la autorización expresa del Congreso. La medida, impulsada como respuesta a las agresiones contra la soberanía de Venezuela y al secuestro del presidente constitucional de ese país, Nicolás Maduro, fue aprobada por 52 votos a 47.

La votación constituye una crítica bipartidista a la autoridad del presidente Donald Trump en política exterior y una prueba de la lealtad del Partido Republicano. Cinco senadores republicanos —Rand Paul (Kentucky), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Todd Young (Indiana) y Josh Hawley (Missouri)— rompieron filas para unirse a los demócratas y apoyar la resolución. El senador demócrata John Fetterman (Pensilvania), quien había mostrado reservas previas, también votó a favor.

🚨🇺🇸 Senado de EEUU limita acción militar en Venezuela 🔴 Con 52 votos a favor y 47 en contra, el Senado de EE.UU. aprobó una resolución que restringe al presidente Donald Trump de ejecutar acciones militares adicionales en Venezuela sin la autorización del Congreso. 🔴 La… pic.twitter.com/MSB6krr3kY — teleSUR TV (@teleSURtv) January 8, 2026

La resolución, copatrocinada por Paul, exige que el presidente ponga fin a las hostilidades estadounidenses contra Venezuela y busca reafirmar el papel constitucional del Congreso en la declaración de guerras. Aunque no tiene fuerza de ley vinculante inmediata, su aprobación envía un potente mensaje político de restricción y supervisión legislativa.

Mientras Washington delibera sobre sus límites de acción, desde Caracas se reafirma contundentemente la inquebrantable soberanía nacional. Venezuela ha sostenido consistentemente que su política exterior y seguridad interna son asuntos exclusivos de su pueblo y gobierno, no sujetos a las decisiones o imposiciones de parlamentos extranjeros.

The Senate just passed a bipartisan vote signaling deep concern about Trump’s continued military actions regarding Venezuela. Americans don’t want us to “run” Venezuela and they deserve to have their voices heard. pic.twitter.com/0xK0GhrdiT — Senator Andy Kim (@SenatorAndyKim) January 8, 2026

