Senado de Estados Unidos aprueba resolución para el fin de las hostilidades contra Venezuela

En una votación con apoyo de legisladores oficialistas, el Senado avanza una resolución que obliga al presidente a buscar autorización del Congreso antes de nuevas hostilidades

En un revés para la Casa Blanca, el Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución que busca prohibir el uso de las fuerzas armadas contra Venezuela sin la autorización expresa del Congreso. La medida, impulsada como respuesta a las agresiones contra la soberanía de Venezuela y al secuestro del presidente constitucional de ese país, Nicolás Maduro, fue aprobada por 52 votos a 47.

La votación constituye una crítica bipartidista a la autoridad del presidente Donald Trump en política exterior y una prueba de la lealtad del Partido Republicano. Cinco senadores republicanosRand Paul (Kentucky), Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine), Todd Young (Indiana) y Josh Hawley (Missouri)— rompieron filas para unirse a los demócratas y apoyar la resolución. El senador demócrata John Fetterman (Pensilvania), quien había mostrado reservas previas, también votó a favor.

La resolución, copatrocinada por Paul, exige que el presidente ponga fin a las hostilidades estadounidenses contra Venezuela y busca reafirmar el papel constitucional del Congreso en la declaración de guerras. Aunque no tiene fuerza de ley vinculante inmediata, su aprobación envía un potente mensaje político de restricción y supervisión legislativa.

Mientras Washington delibera sobre sus límites de acción, desde Caracas se reafirma contundentemente la inquebrantable soberanía nacional. Venezuela ha sostenido consistentemente que su política exterior y seguridad interna son asuntos exclusivos de su pueblo y gobierno, no sujetos a las decisiones o imposiciones de parlamentos extranjeros.

