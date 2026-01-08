Quién era Renee Nicole Good, la madre de tres hijos asesinada por el ICE

Compartir en

Antes de ser víctima mortal de un agente migratorio estadounidense, la mujer trabajaba como observadora legal durante las protestas contra las redadas

En medio de redadas y masivas detenciones del Servicio de Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Minéapolis, EE.UU., un agente de dicha oficina asesinó este miércoles a sangre fría a Renee Nicole Good, de 37 años, quien estaba trabajando como observadora legal durante las protestas contra la represión migratoria ordenada por la Administración Trump.

Good, quien se autodescribía como «poeta, escritora, esposa y madre», era madre de tres hijos y se había mudado en fecha reciente a Minéapolis. Era ciudadana estadounidense y no era objetivo del operativo. Regresaba junto a su actual pareja de la escuela donde había dejado a su niño menor, de 6 años, cuando se encontraron ante un grupo de agentes del ICE.

Videos difundidos a través de las redes sociales muestran cómo uno de los agentes le dispara mientras ella intentaba alejarse de aquellos. Ciudadanos que presenciaron el hecho gritaron «¡Vergüenza!», «¿Dónde está su conciencia?», mientras acusaban a los agentes de actuar como asesinos. Otras imágenes muestran a Good desplomada en el asiento del conductor del auto que manejaba.

#ENVIDEO📹 | Momento en el que oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas #ICE asesinaron a una persona en Minneapolis, ciudad en Minnesota, #EEUU 🇺🇸 pic.twitter.com/qc7X33JBQv — teleSUR TV (@teleSURtv) January 7, 2026

La madre de la joven, Donna Ganger, declaró a un medio local que su hija murió a pocas cuadras de su casa. «Probablemente estaba aterrorizada», dijo Ganger, quien negó que la mujer fuera parte de las protestas contra el ICE.

Semanas de terror y familias separadas

Durante semanas, agentes del ICE han aterrorizado vecindarios de Minéapolis con su ingreso a los hogares, los arrestos de migrantes y la separación de familias. El pasado lunes, la agencia detuvo a más de 150 personas oriundas de Ecuador, México y El Salvador, entre otras naciones, a quienes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calificó como «asesinos, violadores, pedófilos y miembros de pandillas». La cifra total de detenidos sobrepasa los mil.

Este comportamiento ha suscitado airadas protestas y, en algunos casos, enfrentamientos por la brutalidad con que actúan.

Minneapolis residents are in the streets attacking federal agents pic.twitter.com/snkqbviWRb — Breaking911 (@Breaking911) January 7, 2026

Funcionarios locales afirmaron que Good actuaba como observadora legal voluntaria durante las protestas contra la represión migratoria de Trump. Se dedicaba a documentar cualquier enfrentamiento o posibles violaciones legales.

Meses atrás, activistas de inmigración formaron en barrios de este y otros estados grupos de observadores legales para detectar agentes y vehículos encubiertos del ICE, así como alertar a los vecinos sobre estos despliegues.

A juicio del miembro del Concejo Municipal de Minéapolis, Jason Chavez, estos grupos comunitarios ayudan a «mantener nuestros vecindarios seguros y asegurarnos de que la aplicación de la ley de inmigración no separe a nuestras familias». Añadió que también auxilian a las familias con el pago del alquiler y la obtención de comida.

El ICE no los ve con simpatía y constantemente utiliza el aparato propagandístico de los medios hegemónicos estadounidenses para armar la narrativa de que son acosados.

La Casa Blanca respalda el crimen

La secretaria del DHS, Kristi Noem, acusó a la mujer asesinada de haber estado «acosando e impidiendo el trabajo (del ICE) durante todo el día«. Durante una conferencia de prensa señaló que Good «procedió a convertir su vehículo en un arma«. Al contrario de lo que se ven en múltiples videos que registraon los acontecimientos que muestran que el agente le disparo cuando intentaba huir, a través de X, el DHS intentó vincular a Good con quienes se manifiestan contra el ICE y refirió que el agente «disparó tiros defensivos».

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.…

— Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

Trump fue más allá. A través de su plataforma Truth Social, dijo: «La mujer que conducía el auto se comportó de manera muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, voluntaria y brutalmente al oficial de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia«.

Asimismo, acusó a lo que denomina «la izquierda radical» de estar «amenazando, agrediendo y atacando a nuestros agentes del orden público y agentes de ICE a diario». A la campaña contra Good se unieron otros funcionarios de la Administración, como el vicepresidente JD Vance.

«ICE – ¡Lárgate de Minneapolis!»

El asesinato de Good motivó una enérgica reacción de autoridades y vecinos de una ciudad sensible a hechos de brutalidad y estremecida por intensas manifestaciones cuando cuatro policías mataron al afronorteamericano George Floyd (25 de mayo de 2020).

En una declaración conjunta, el presidente del Concejo Municipal, Elliot Payne, y los concejales escribieron: «Renee era una residente de nuestra ciudad que se encontraba cuidando a sus vecinos esta mañana y hoy el Gobierno Federal le arrebató la vida. Cualquiera que mate a alguien en nuestra ciudad merece ser arrestado, investigado y procesado con todo el peso de la ley».

I’ve seen the video. Don’t believe this propaganda machine. The state will ensure there is a full, fair, and expeditious investigation to ensure accountability and justice. https://t.co/3faWW4bQvV

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 7, 2026

El gobernador de Minnesota, Tim Walz (demócrata), manifestó a través de X: «No crean en esta maquinaria de propaganda. El estado garantizará una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia«.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde Frey reprendió al cuerpo represivo: «ICE – ¡Lárgate de Minneapolis! (…) No te queremos aquí. Tu propósito declarado al estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad, pero estás haciendo exactamente lo contrario».

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el ICE ha lanzado operaciones contra migrantes en Chicago (Illinois), Columbus (Ohio), Nueva Orleans (Luisiana), Charlotte (Carolina del Norte), Atlanta (Georgia), Boston (Massachusetts), Denver (Colorado), Miami (Florida), Nueva York, Newark (Nueva Jersey), Filadelfia (Pensilvania), Seattle (estado de Washington) y Washington DC.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por teleSUR (@telesurtv)

