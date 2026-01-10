Semana de EEUU: Venezuela y muerte en Minneapolis

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 41 segundos

La semana que hoy concluye tuvo en Estados Unidos entre sus principales temas noticiosos Venezuela y la muerte de una ciudadana estadounidense a manos de un agente federal durante una redada migratoria en Minneapolis.

Medios de prensa siguen dando amplio destaque a todo lo relacionado con la nación sudamericana, luego del ataque a gran escala ordenado por el presidente Donald Trump en la madrugada del 3 de enero, hace justo siete días, que resultó en el secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

El lunes 5 de enero fue la primera comparecencia en una corte de Nueva York de Maduro y Flores, trasladados a Estados Unidos, donde esperan ser juzgados después de una campaña basada en mentiras, según opinan no pocos críticos, expertos y organizaciones solidarias.

En su presentación ante el juez, Maduro se declaró inocente de los cargos que se le imputan (asociados al narcoterrorismo), dijo que fue secuestrado en una operación militar -la cual provocó más de un centenar de muertos-, que sigue siendo el presidente de Venezuela y que se considera un prisionero de guerra.

Cientos de personas protestaron frente al tribunal neoyorquino en apoyo al líder bolivariano.

Trump por su parte dio entrevistas a medios de comunicación dejando claro cada vez más el interés de llevar el control sobre ese país y en especial de su petróleo.

Esta semana anunció un acuerdo con las autoridades de Caracas que le daría acceso a entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que posteriormente venderán a precio de mercado. El dinero lo controlará Washington y Venezuela solo podría invertirlo en productos estadounidenses, dijo.

En una entrevista publicada por The New York Times, Trump rechazó dar un plazo de salida de esa “supervisión” y opinó que “solo el tiempo dirá” cuándo terminará. Ayer fue noticia que una delegación diplomática viajó a Caracas, se exploran vías para la reapertura de embajadas y restablecimiento de nexos.

Además, Trump se reunió en la Casa Blanca con casi 20 ejecutivos de compañías petroleras a los que trató de convencer para invertir en esa industria en Venezuela y anticipó un rápido acuerdo por al menos 100 mil millones de dólares allí.

“Vamos a tomar la decisión sobre qué compañías petroleras van a entrar —a cuáles les vamos a permitir la entrada— y llegar a un acuerdo con ellas. Probablemente lo haremos hoy (ayer) o muy pronto”, enfatizó y a modo de presión apostilló que “si no quieren entrar, solo tienen que decírmelo, porque tengo a 25 personas que no están aquí hoy y que están dispuestas a ocupar su lugar”.

Otro tema de impacto en la semana fue la muerte de Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante una redada de control migratorio en Minneapolis.

El trágico incidente en la ciudad más poblada de Minnesota desató protestas espontáneas no solo allí sino también en otras urbes de Estados Unidos, incluida la capital del país.

Visitas: 1