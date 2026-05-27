Declaración de Embajada cubana en EEUU: Una denuncia a Fox News y a intimidación contra quienes aprecian a Cuba

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La Embajada de Cuba en Estados Unidos ha respondido hoy, con una publicación en su perfil en Facebook, a informaciones y versiones de la cadena estadounidense Fox News que tergiversan el contenido y la proyección de actividad de la misión diplomática y sus funcionarios, señalando de manera infundada que interferirían en los asuntos internos de ese país.

5 de Sepiembre reproduce la declaración de la Embajada de Cuba:

Declaración de la Embajada de Cuba en Estados Unidos

La serie de publicaciones realizadas por la cadena de noticias Fox News desde el día 21 de mayo, referidas a una supuesta actividad de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos y sus funcionarios que interfiere en los asuntos internos de este país, o representa una amenaza, son absolutamente infundadas y responden a una campaña difamatoria promovida por el gobierno estadounidense.

La Embajada de Cuba y todos sus funcionarios se atienen estrictamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el desempeño de sus funciones y en sus actividades. Respetan, además, las leyes y regulaciones de los Estados Unidos.

El aprecio a Cuba de millones de estadounidenses y la oposición de muchos de ellos a la permanente agresión de su Gobierno, e incluso, a la amenaza militar, contra Cuba, están siendo objeto de intimidación con estas acusaciones carentes de fundamento y totalmente injustificadas.

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