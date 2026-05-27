Pervive la paz, el folclor y la cultura en Cruces

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La XXXI Edición del Festival Tambor por la Paz se hizo realidad durante la presente semana en el municipio de Cruces, tomando a la música y la danza como sus principales manifestaciones artísticas en un evento que busca, entre otros objetivos, visibilizar los talentos en ese terruño.

Como preámbulo y colofón, el Conjunto Folclórico Ochareo se presentó en la casa de la Cultura Enrique Cantero Ibáñez y en el parque José Martí, consolidando allí una trayectoria de veinte años que ha puesto en alto a la rumba en todas las plazas de la provincia de Cienfuegos. Con su participación en Tambor… Ochareo ratificó una vez más las raíces de la cubanía.

Se le rindió un merecido homenaje a la Comparsa Guaracheros de Cruces, cuyo tronco matriz nació durante el mes de mayo de 1963, como petición de los dirigentes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) municipales. Integrada en sus inicios por diez parejas de bailadores, cuatro faroleros y apenas doce músicos, su membresía aumentó con los años hasta alcanzar la cifra de 40 parejas, diez faroleros y una veintena de músicos, que son los que perduran hasta hoy. Así pues, el tributo a la antológica agrupación devino en regocijo para su fundador, el promotor cultural Eduardo Morffi Maya, creador igualmente de la idea general del festival, además de los agasajos para Amado Machado Bermúdez, investigador cultural en el municipio.

Especial resonancia tuvo el programa teórico, con la presencia de Gabriel Santiago Aldama Coginí, miembro de Honor de la Asociación Yoruba de Cuba y Tesorero provincial, Rigoberto Oviedo Vera, representante de Oggún, Oricha regente, más Pedro Pérez Turiño, al frente del sector de la Cultura en Cruces. Las ponencias presentadas giraron en torno a las religiones afrocubanas y de manera especial al Oricha Oggún.

La Biblioteca Pública Raúl Aparicio se sumó a las iniciativas durante las jornadas, seleccionando y analizando textos relevantes que abordan estos temas, menciónese a El Monte (1981) de Lydia Cabrera y Biografía de un cimarrón (1966), libro cimero de cuantos ha escrito Miguel Barnet, reseñados por el conocido instructor e investigador de las artes visuales en la localidad, Santiago García. De este modo, con la imbricación de instituciones y géneros, Tambor por la Paz potencia el intercambio entre agrupaciones profesionales y aficionadas, los músicos logran actualizarse, y tanto bailarines como investigadores, vuelcan sus obras sobre los estudios científicos más recientes acerca de la cultura afro y su permanencia.

Independientemente de su cualidad festiva, la edición anual de Tambor… por estas fechas, representan un llamado a la espiritualidad y unidad nacional. Su tradicional lanzamiento de palomas y el paseo de la comparsa refuerzan el emblema pacífico frente al odio y la violencia que vive hoy el mundo.

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