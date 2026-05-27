Más de 60 mil villaclareños reafirman desde el parque Vidal: “Raúl es Cuba”

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Con la asistencia de más de 60 mil villaclareños en la la Tribuna Antimperialista, presidida por la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en predios villaclareños, Susely Morfa González, y por la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, se escuchó la voz de un pueblo alto y claro: “Raúl es Cuba”.

La voz de los jóvenes: ternura y fortaleza

“No voy a describirlo con palabras rebuscadas —dijo la joven jurista villaclareña Leidy Laura Jiménez Cárdenas—. Voy a decir que Raúl es un hombre modesto. Lo hemos visto escuchar más de lo que habla. “La Revolución se hace con ternura”, nos dijo una vez, y ahí entendí que la ternura no es debilidad, es la forma más alta de la fortaleza. Ese es Raúl para nosotros, no el que inventan los titulares imperialistas”.

Las mujeres villaclareñas también alzaron su voz con fuerza. Comprometidas a defender la obra construida por el General de Ejército, recordaron que no pueden olvidar todo lo que Raúl, junto a Fidel, hizo por la Revolución y por las mujeres cubanas. Mayelín Díaz, en representación de las mujeres, expresó: «Si tuvimos un primer programa de igualdad fue gracias a la Revolución, al empeño de Fidel y de Raúl. Siempre estuvo Raúl junto a Vilma, impulsándola, motivándola, entusiasmándola con las tareas de la Federación de Mujeres Cubanas. Eso no lo podemos olvidar, porque las mujeres hemos crecido con la historia y con un Fidel y un Raúl que enaltecieron siempre la obra de todas las féminas».

Y sentenció: «Una vez más le decimos al imperialismo yanqui que Raúl puede contar con este ejército de mujeres cubanas, con el ejército de mujeres villaclareñas. Porque Raúl es patria, Raúl es revolución, Raúl es grandeza, dignidad, patriotismo, heroísmo. Aquí estamos las villaclareñas. Una vez más te respaldamos. Una vez más seguimos contigo hasta la victoria siempre».

Campesinos: producir y defender

En representación de todos los campesinos villaclareños y de los anapistas presentes en el acto, se alzó la voz de Betsy Arroyo Raful. Recordó que fue Raúl el primero que se reunió con nuestros campesinos el 21 de septiembre de 1958, cuando se hizo el primer Congreso Campesino en Armas. Fue Raúl quien guió a los campesinos en la Sierra Maestra y en todo el litoral de Cuba para defender la Revolución.

«Hoy más que nunca —afirmó— los campesinos están presentes. Repudiamos todas las patrañas del enemigo y defenderemos a Raúl y a la Revolución por encima de cualquier sacrificio personal, por encima de cualquier interés individual. Nuestros campesinos estarán firmes en la primera línea de combate, produciendo alimentos para este pueblo. Y si tenemos que hacerlo, dejaremos nuestro asadón, dejaremos nuestros bueyes e iremos a defender la Revolución. Porque Raúl es Raúl. Y junto a Fidel, Raúl y Fidel son la Revolución».

Intelectuales, campesinos, deportistas, obreros: un solo pueblo

Intelectuales, campesinos, deportistas, jóvenes y obreros, dispuestos a defender la tierra que va en sus manos, alzaron su voz desde el centro de la isla para acompañar la vida y la obra humanista de un hombre en Revolución.

Los jóvenes villaclareños, por su parte, dejaron clara su posición a través de Hermes Germán Aguilera Pérez, en representación de los jóvenes. «Estamos bien claros —señaló— de que este nuevo ataque, esta nueva escalada de amenazas contra nuestro país, no es solo contra Raúl como persona, sino también contra lo que significa Raúl, contra el símbolo que es Raúl de la Revolución, el símbolo de lealtad que siempre ha sido a Fidel, a las ideas de Fidel, a la obra de la Revolución».

Recordó que Raúl es aquel joven que, desde la escalinata de la Universidad de La Habana, como parte de la Generación del Centenario, impulsó esta revolución cubanísima. «Sabemos que es contra ese símbolo que también se está lanzando el imperialismo norteamericano. Y los jóvenes estamos bien conscientes de que hay que defender a Raúl, porque Raúl es Cuba, Raúl es patria, Raúl es la Revolución, Raúl es la lealtad a Fidel, Raúl es la continuidad».

«Estamos acá expresando nuestro apoyo a Raúl Castro, líder actual de la Revolución, y también expresando la firmeza frente a las agresiones a nuestra patria. A pesar de todos los obstáculos, seguiremos con la convicción que también nos ha inculcado Raúl: que sí se puede vencer cualquier enemigo, por poderoso que este sea, y que jamás bajaremos nuestra cabeza. Aquí estamos listos para defender la patria».

Un mambí que sigue con el pie en el estribo

«Hoy veníamos a esta tribuna antimperialista guiados por el ejemplo de quienes nunca se arrodillaron —subrayó la gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sánchez Armas al usar de la palabra—. Venimos a dar una respuesta contundente a la infamia. Venimos a hablar de un mambí, un mambí que sigue con el pie en el estribo».

Más de 6o mil villaclareños reafirmaron así su lealtad a Raúl y a Cuba, desde el corazón de la isla, demostrando una vez más que la unidad y la dignidad son las armas más poderosas de este pueblo.

Escuche la propuesta radial.

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