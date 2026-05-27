Una joyita que defender con resultados

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El electricista siente mucha satisfacción porque ese galardón gratifica los resultados con los que contribuyó a que la Asociación Económica Internacional (AEI) Vehículos Eléctricos del Caribe, con la marca comercial VEDCA, ganara por primera vez la condición de Vanguardia Nacional por sus logros económicos, productivos y sindicales de 2025.

“Merecida porque es un colectivo muy activo, trabajador, cumplidor y, sobre todo, unido”, afirma en un breve alto en las tareas que le corresponden la línea de montaje de triciclos eléctricos.

Por su parte el jefe del taller en donde funciona además la línea de producción de bicimotos y motos, Yovanis Pérez Cabrera, agrega que a la consecución del éxito favoreció la buena comunicación que hay entre la administración, la sección sindical y los trabajadores, así como el apoyo permanente que ofrece la contraparte china, la empresa Tianjin Dongxing Industrial Group Co. Ltd, en la modalidad de inversión extranjera.

“Como trabajador llevo aquí unos tres años y es la mejor experiencia laboral que he tenido”, afirma.

Ese ambiente propició a que VEDCA el pasado año fabricara por primera vez más de 10 mil unidades físicas, la producción prevista en el estudio de factibilidad desde su creación a finales de 2019, en medio de la pandemia de la Covid-19, lo que complejizó el proceso. En su primer año logró poco más de mil y desde entonces las cifras han ido creciendo.

“Nosotros hemos logrado un mercado que el pasado año nos permitió facturar más de 12 millones de dólares (USD), a través de esquemas externos y las cadenas de tiendas, lo cual garantizó el pago al proveedor y mantener el flujo de reaprovisionamiento”, asegura Julio Oscar Pérez Pérez, director cubano de la organización.

Eso les propicia, hasta la fecha, tener ejecutado alrededor del 50 por ciento el plan de producción del actual año en el que pretenden facturar unos 40 millones de USD con la fabricación de más de 20 mil unidades.

Lograr esas metas permitirá a la AEI mantenerse como la mayor fabricante de vehículos eléctricos en Cuba y ratificar la condición de colectivo Vanguardia Nacional.

Con esos propósitos tienen establecidos contratos de cooperación para el ensamblaje, puesta en marcha y garantía con otras entidades estatales del Ministerio de Industrias (MINDUS) y formas de gestión no estatal en las provincias de Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, para acercar a los compradores los puntos de recogida de los productos.

Pérez Pérez dijo también que incrementarán la productividad en la planta matriz de La Habana, ubicada junto a la avenida de Rancho Boyeros y el enlace a calle 100, con el próximo funcionamiento de la línea de montaje en serie de los triciclos en un edificio aledaño, labor que ahora se hace en compartiendo el local del taller de bicimotos y motos.

En la exitosa gestión de VEDCA es primordial la unidad y cohesión entre los factores del centro.

“Las relaciones con la administración la establecemos a través del convenio colectivo de trabajo y mensualmente tenemos un espacio, que es la asamblea de afiliados, donde la administración nos da información por dónde anda el plan, cuáles son las principales tareas que se tienen”, dice Rogelio Alberto Piquero Rodríguez, secretario general de la sección sindical.

Actualmente la AEI ensambla bicimotos, motos y triciclos, esta última modalidad para diversos usos, techadas para transportar personal, de mercancía o con condiciones de refrigeración. Hay novedades para la segunda mitad del año.

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