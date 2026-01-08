Farsa de guerra antidrogas: Trump indulta a Hernández y secuestra a Maduro

Tiempo de lectura aprox: 6 minutos, 39 segundos

EE.UU. justifica su agresión contra Venezuela con la “guerra contra las drogas”, pese a indultos a narcos aliados, cifras que no cuadran y un objetivo declarado: petróleo

Por Maryam Qarehgozlou

Las afirmaciones de que Estados Unidos atacó Venezuela y secuestró al presidente Nicolás Maduro por narcóticos se desmoronan bajo el escrutinio, ya que el presidente Donald Trump indultó recientemente a un traficante de cocaína condenado y las pruebas muestran que el fentanilo entra a Estados Unidos desde México, no desde Venezuela.



En las primeras horas del sábado, fuerzas estadounidenses —incluidas unidades de élite de la Fuerza Delta— lanzaron una serie de ataques con misiles y drones sobre Caracas, sacudiendo a los residentes y obligándolos a salir a las calles presas del miedo.

Apenas unas horas después, Trump anunció que el presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores habían sido “capturados” por tropas estadounidenses y trasladados a Nueva York, donde fueron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos por el supuesto “narcoterrorismo”, además de acusaciones relacionadas con el tráfico de cocaína y la posesión de armas, denuncias que Caracas ha rechazado durante mucho tiempo por considerarlas de motivación política.

En su primera comparecencia judicial el lunes, Maduro rechazó los cargos y se declaró no culpable.

El ataque contra Venezuela se produjo tras meses de escalada de la agresión estadounidense, que incluyó despliegues militares en toda Sudamérica, ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, y amenazas abiertas contra el gobierno electo venezolano.

Funcionarios venezolanos habían advertido reiteradamente que Washington estaba impulsando un “cambio de régimen” para apoderarse de la vasta riqueza energética del país, en especial de sus recursos petroleros.

Trump y otros funcionarios estadounidenses han invocado repetidamente el tráfico de drogas para justificar los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, el reforzamiento militar en torno a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro.

Lo que ha generado un intenso escrutinio y condena internacional es la flagrante contradicción en el relato de Washington respecto a los narcóticos y a quién es responsable de la crisis de abuso de drogas en Estados Unidos.

Trump indultó recientemente al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, un traficante de drogas condenado, mientras que pruebas ampliamente documentadas muestran que el fentanilo —el opioide sintético responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos— se produce principalmente en México y se introduce de contrabando a través de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, no por Venezuela.

Según The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retirado ahora una acusación que la Administración Trump promovió el año pasado, en la que señalaba a Maduro como líder de un supuesto cartel de drogas llamado el Cartel de los Soles, lo que, según activistas, deja al descubierto el verdadero motivo detrás de la agresión contra Venezuela.

Desmentir la afirmación de la guerra contra las drogas

Los opioides representaron el 73,4 % de las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos en 2024, según el Sistema Estatal de Notificación de Sobredosis Accidentales de Drogas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. De esas muertes, el 65,1 % estuvo vinculado al fentanilo fabricado ilegalmente.

Sin embargo, la más reciente escalada militar de la Administración Trump no se ha centrado en las rutas por las que el fentanilo realmente ingresa al país, sino en ataques marítimos en el mar Caribe.

El fentanilo se introduce de manera abrumadora en Estados Unidos a través de rutas terrestres del suroeste desde México, donde se produce utilizando precursores químicos importados principalmente de China y la India.

Organismos internacionales de aplicación de la ley, incluidos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), han afirmado reiteradamente que Venezuela no es una fuente principal de cocaína ni de fentanilo con destino a Estados Unidos.

Si bien el país puede servir como corredor de tránsito para parte de la cocaína sudamericana, no es un contribuyente significativo a la crisis de sobredosis dentro de Estados Unidos.

La cocaína destinada al mercado estadounidense suele originarse en Colombia, Perú y Bolivia, y se desplaza hacia el norte a través de Centroamérica.

Existe poca evidencia de que las drogas producidas en Venezuela o que transitan por territorio venezolano desempeñen un papel relevante en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, hechos que contradicen directamente la justificación pública de Washington para la reciente agresión contra Venezuela.

A pesar de ello, Trump ha formulado repetidamente afirmaciones amplias sobre el supuesto impacto salvador de vidas de los ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico. El sábado, volvió a asegurar que cada ataque evita muertes masivas dentro de Estados Unidos.

Afirmando resultados milagrosos sin aportar pruebas, Trump declaró que con cada presunta embarcación de drogas que Estados Unidos destruye se salvan 25 000 vidas estadounidenses.

El cálculo detrás de esa afirmación se derrumba incluso ante un escrutinio mínimo. El número total de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año es muy inferior al número de vidas que Trump sugiere que su administración ha salvado únicamente mediante ataques a embarcaciones.

Según los datos preliminares más recientes del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hubo hasta 76 516 muertes por sobredosis de drogas en los 12 meses que terminaron en abril de 2025, una disminución del 24,5 % respecto de las hasta 101 363 muertes registradas el año anterior.

Desde el 2 de septiembre, el ejército estadounidense ha atacado al menos 35 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, la más reciente el 31 de diciembre. Utilizando las propias cifras de Trump, esos ataques habrían evitado 875 000 muertes por sobredosis, más de diez veces el número de estadounidenses que realmente murieron por sobredosis en los períodos recientes de 12 meses.

Esto sugiere que la administración afirma haber salvado más vidas de las que jamás podrían haberse perdido, dejando en evidencia que la justificación de la “guerra contra las drogas” carece de coherencia numérica y es políticamente performativa.

La ironía del indulto a Hernández

La contradicción se profundiza cuando se examina junto a otras decisiones de Trump. En diciembre, otorgó un indulto total a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño que cumplía una condena federal de 45 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas.

Los fiscales estadounidenses habían presentado abundantes pruebas de que Hernández facilitó la introducción de más de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos y aceptó millones de dólares en sobornos de grandes cárteles de la droga, precisamente la conducta que Washington afirma ahora que justifica su agresión contra Venezuela.

La decisión de absolver a un traficante condenado mientras se etiqueta al liderazgo de Venezuela como narcoterroristas pone de relieve un flagrante doble rasero.

Esa incoherencia quedó en evidencia cuando el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fue presionado sobre la contradicción.

Eludiendo responsabilidades, Rubio dijo: “Yo no manejo el expediente de indultos, no estoy en contra ni a favor, no revisé el expediente, así que no puedo hablarle sobre las dinámicas que llevaron al presidente a tomar la decisión que tomó”.

“Él revisó el expediente, analizó los argumentos que contenía y sintió que el expresidente de Honduras fue tratado de manera muy injusta por la administración anterior”, añadió.

Intentando separar el indulto del caso de Venezuela, Rubio afirmó: “esté usted de acuerdo o no con esa decisión … eso no significa que se deje a Maduro en el poder”.

“La respuesta a eso, tenga usted un problema con ello o no, no es dejar en funciones a alguien que ha sido acusado y que ni siquiera ha enfrentado aún la justicia estadounidense”, dijo Rubio, enmarcando la agresión de EE.UU. como una necesidad judicial.

La hipocresía de esa postura también ha suscitado críticas entre políticos. El senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, condenó la lógica que sustenta las acciones de la administración.

Al señalar la contradicción, Warner dijo que la “hipocresía que subyace a esta decisión es especialmente evidente”.

“Este mismo presidente indultó recientemente al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en un tribunal estadounidense por graves cargos de narcotráfico, incluido conspirar con traficantes de drogas mientras estaba en el cargo”, dijo Warner.

“Sin embargo, ahora la administración afirma que acusaciones similares justifican el uso de la fuerza militar contra otra nación soberana. No se puede sostener de manera creíble que los cargos por narcotráfico exijan una invasión en un caso, mientras se concede un indulto en otro”.

En una conferencia de prensa el sábado tras el secuestro de Maduro, Trump también fue presionado sobre el indulto, mostrando poco interés en reconciliar la contradicción. Dijo que Hernández fue “perseguido de manera muy injusta”.

Fue tratado como la administración Biden trató a un hombre llamado Trump”, dijo Trump, estableciendo un paralelismo personal al referirse a sus propios procesos penales por acaparar documentos clasificados e intentar revertir las elecciones de 2020 tras dejar el cargo al finalizar su primer mandato como presidente.

Trump luego vinculó abiertamente el indulto con la lealtad política en Honduras, citando su apoyo al presidente electo del país, Nasry Asfura.

“También es miembro del partido del hombre que ganó, así que obviamente a la gente le gustó lo que hice”, dijo Trump. “Y una de las razones por las que eso se hizo es por el hecho de que el partido en el poder sentía muy firmemente que ese hombre fue tratado muy mal”.

Trump había intervenido en las elecciones hondureñas en noviembre. Amenazó con cortar la ayuda a Honduras si Asfura no ganaba, y dijo que habría un “infierno que pagar” si los funcionarios manipulaban los resultados electorales.

La congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene, una aliada clave de Trump convertida en crítica y que esta semana renuncia al Congreso, también respondió públicamente a la afirmación de que Venezuela era responsable de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

“Los cárteles mexicanos son principal y abrumadoramente responsables de matar a estadounidenses con drogas mortales”, escribió en una extensa publicación en X.

Greene señaló además el indulto otorgado por Trump al expresidente hondureño Hernández como un ejemplo de una contradicción en las políticas de Trump.

“Si procesar a narcoterroristas es una alta prioridad, entonces ¿por qué el presidente Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado y sentenciado a 45 años por traficar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos?”

De manera similar, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez rechazó la afirmación de Trump de que el ataque contra Venezuela tuviera que ver con el narcotráfico.

“Si así fuera, Trump no habría indultado el mes pasado a uno de los mayores narcotraficantes del mundo”, escribió en X, en referencia al indulto de Hernández. “Se trata de petróleo y de cambio de régimen”.

El propio Trump finalmente eliminó cualquier ambigüedad restante. Horas después de ordenar el ataque militar contra Venezuela y el secuestro de su presidente democráticamente electo, declaró abiertamente las intenciones de Washington.

En una conferencia de prensa en Mar-a-Lago el sábado, dijo que Estados Unidos “dirigiría el país” temporalmente, incluso si eso requería tropas sobre el terreno, que empresas estadounidenses comenzarían a vender las vastas reservas de petróleo de Venezuela, y que el asalto formaba parte de una estrategia más amplia de dominación estadounidense en todo el hemisferio occidental.

Al hacerlo, la administración despojó por completo al pretexto de la guerra contra las drogas, dejando al descubierto el poder desnudo, la extracción de recursos y el cambio de régimen como los verdaderos motores de la agresión estadounidense.