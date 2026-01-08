EEUU atacó a Venezuela irrespetando América Latina como zona de paz

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

Estados Unidos atacó a Venezuela, irrespetando la declaración de America Latina y el Caribe como zona de paz, afirmó hoy un miembro del Partido Comunista de la India (Marxista), PCI(M).

En declaraciones a Prensa Latina, Arun Kumar, miembro del Buró Político de PCI(M) reiteró la condena de su partido a la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Señaló que esa acción ilegal concuerda con la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 anunciada recientemente por la administración estadounidense, que considera a toda América Latina como su patio trasero.

Kumar subrayó que, además, afirma que quien intente establecer relaciones comerciales con países fuera de esa periferia, sin la aprobación de Estados Unidos, será considerado como agresor.

Asimismo que esas naciones que mantengan tales relaciones serán blanco de ataques ordenados por Washington, precisó.

«Y esta es la razón por la que creemos que Venezuela, rica en petroleo y en otros tipos de recursos naturales, es el objetivo».

Kumar calificó de descarado, ambicioso y agresivo al imperialismo estadonidense que sin tapujos aseguró su deseo de ocupar a Venezuela por el petróleo.

Trump quiere imponer su hegemonía sobre el mundo entero y por eso debemos oponernos al imperialismo y proteger el derecho a la soberanía de las naciones para que se gobiernen según la voluntad de su propio pueblo, enfatizó.

Aseguró que esa razón motiva al Partido Comunista de la India (Marxista) a organizar las protestas contra la agresión imperialista estadounidense a Venezuela.

El miembro de la organización politica india reiteró, asimismo, la necesidad de la unidad de toda la comunidad internacional y las Naciones Unidas, en rechazo a la agresión estasounidense.

Puntualizó que resulta imprescidible garantizar que América Latina siga siendo una zona de paz.

Por último, exigió al Gobierno indio una postura más firme en solidaridad con Venezuela.

Recordó que India y Venezuela comparten relaciones diplomáticas desde hace bastante tiempo, son socios en el Movimiento de Países No Alineados y en la Alianza Solar Internacional.

India también colabora con Venezuela en el área del petróleo, agregó.

Visitas: 1