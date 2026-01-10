Billie Eilish condena al ICE en Instagram: Lo tilda de “grupo terrorista” que “asesina a personas inocentes”

Compartir en

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish retomó en su cuenta de Instagram una serie de publicaciones donde critica y condena los actos cometidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La artista compartió en sus historias de la red social contenido en el que se tilda a la agencia como un grupo terrorista, afirmando que el Departamento de Seguridad Nacional, del cual depende, destruye familias y asesina personas. En uno de los textos que difundió se lee:

“ICE es un grupo terrorista financiado y apoyado por el gobierno federal, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, que no ha hecho nada para hacer nuestras calles más seguras. Son terroristas domésticos que destruyen familias, aterrorizan a la ciudadanía y ahora asesinan a personas inocentes”.

Además de este contundente mensaje, la cantante estadounidense también compartió publicaciones en las que se muestran los nombres de las personas que, según estos contenidos, fueron asesinadas por agentes del ICE durante el año 2025.

Este pronunciamiento se produce en el contexto del asesinato a tiros de Renee Nicole Good, perpetrado por un agente federal durante una redada migratoria en Mineápolis, Minnesota, en la tarde del miércoles 7 de enero.

Ante este hecho, el gobierno del presidente Donald Trump aseguró que el miembro del ICE actuó en defensa propia, argumentando que la mujer utilizó su vehículo para atacarlo.

(Con información de La Jornada)

