La defensa de la nación se preserva en Cienfuegos

Con el propósito de elevar la preparación y fortalecer la capacidad de respuesta ante una agresión armada, se realizó este sábado en Cienfuegos el Día Nacional de la Defensa. La Presidenta del Consejo de Defensa del municipio cabecera encabezó las actividades de instrucción en las que participaron los diferentes Grupos y Subgrupos de trabajo; así como pobladores de la demarcación.

Desarrollar habilidades en el ejercicio del tiro, desplazamiento en el terreno y la comprobación de los sistemas de transporte y comunicaciones constituyeron las principales actividades realizadas. Ante la injerencia de los Estados Unidos y la posibilidad real de una embestida contra el país, es imprescindible elevar la capacidad de respuesta.

Perfeccionar la labor de los órganos de dirección y mando del territorio bajo la concepción estratégica de guerra de todo el pueblo, deviene tarea ineludible. El adiestramiento popular es esencial para una organización eficaz que garantice la disposición combativa y el cumplimiento de las misiones planificadas. En cada Zona de Defensa, en cada cuadra debe primar el sentimiento patrio. ¡El barrio tiene que ser una trinchera que resguarde las conquistas de la Revolución!

