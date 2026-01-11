Delcy Rodríguez lidera despliegue productivo y ratifica lealtad al presidente Nicolás Maduro

Compartir en

Desde el municipio Sucre, la presidenta encargada supervisa ferias del campo soberano y garantiza el abastecimiento nacional frente al asedio extranjero

En una jornada marcada por el protagonismo del Poder Popular, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este sábado un masivo despliegue de protección social y productiva en el municipio Sucre, estado Miranda.

Durante su recorrido por la Comuna Socialista 4 de Febrero, en Petare, la mandataria supervisó las Ferias del Campo Soberano, destacando que el país cuenta con un pleno abastecimiento basado estrictamente en el esfuerzo de campesinos, pescadores y emprendedores locales. Rodríguez enfatizó que, pese al secuestro del presidente Nicolás Maduro, el Gobierno Bolivariano no detiene su marcha, priorizando la soberanía alimentaria mediante el uso de rubros autóctonos como la yuca y el cambur para sustituir importaciones.

La mandataria encargada aprovechó el encuentro con las 90 comunas del sector para anunciar que el Ejecutivo presentará ante el Legislativo una nueva Ley de Precios Acordados. Esta herramienta jurídica busca blindar los derechos socioeconómicos de la población frente a cualquier intento de especulación, garantizando precios solidarios en los mercados comunales.

«No vamos a permitir la especulación. Es una premisa que siempre nos orientó el presidente Maduro», dijo Rodríguez mientras degustaba productos procesados por la agroindustria comunal y emprendimientos textiles que ya se preparan para el inicio de clases el próximo lunes bajo el Plan Escolar Nacional.

Durante el recorrido, que contó con la presencia del gobernador del estado bolivariano de Miranda, Elio Serrano, y autoridades locales, se evidenció el avance en la producción de proteína animal, la cual registró un crecimiento de 10% en el último año.

La presidenta encargada destacó el potencial de Venezuela en la cría de búfalos, con el rebaño más grande del hemisferio, y la importancia de industrializar los productos del mar para llevar proteína de calidad al pueblo. «Dependemos del esfuerzo de nuestros pescadores y no de divisas que intentan bloquearnos», afirmó, instando a los gobernadores a convertir cada región en un polo productivo autosustentable.

El despliegue no se limitó al área alimentaria, también abarcó la atención integral en salud y servicios sociales. Rodríguez supervisó las clínicas móviles de Misión Sonrisa, oftalmología con entrega de lentes gratuitos y farmacias comunitarias que distribuyen medicamentos de forma gratuita.

Asimismo, resaltó la labor de las defensorías de niños, niñas y adolescentes, así como la atención a los «abuelos y abuelas de la patria». Este modelo de gestión directa, basado en el sistema 1×10 del Buen Gobierno, busca mitigar las vulnerabilidades territoriales mediante la planificación comunal y la ejecución de proyectos aprobados en consultas populares.

En un momento de alta carga emocional, los movimientos sociales de Petare ratificaron su confianza en la gestión de Rodríguez bajo la consigna «Delcy, avanza, tú tienes mi confianza». Ante el fervor popular, la presidenta encargada renovó su juramento de lealtad absoluta y compromiso inquebrantable para rescatar al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores.

«No vamos a descansar ni un minuto hasta tenerlos de vuelta; hoy juramos por su libertad con la unidad de todo nuestro pueblo», declaró con firmeza, subrayando que en Venezuela el único que manda es el Poder Popular organizado.

Finalmente, Rodríguez recordó las siete líneas de trabajo dictadas por el mandatario secuestrado, destacando que la seguridad y la defensa de la paz son prioridades nacionales frente al «vil y criminal ataque» del pasado 3 de enero. Aseguró que en el país no existen niveles de incertidumbre, pues el Gobierno constitucional sigue operando plenamente desde las catacumbas del pueblo.

Con el decreto del Reto Admirable 2026, la mandataria cerró la jornada llamando a la unión nacional para garantizar la felicidad y el futuro de la patria, demostrando que la Revolución Bolivariana se mantiene de pie y en ofensiva social.

