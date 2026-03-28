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Un hermoso y fructífero diálogo tuvo lugar, este viernes en la tarde, entre la dirección de la Revolución cubana y un grupo de jóvenes muy destacados y que se desempeñan en diversos ámbitos de la sociedad cubana. Fue una excelente oportunidad, cercana al 4 de abril, en la cual fueron escuchadas las voces de estudiantes, obreros, científicos, soldados, y donde el Presidente Díaz-Canel compartió con ellos algunas ideas sobre cuánto puede hacerse desde la comunidad en estos tiempos.

«Para nosotros era importante este encuentro, sobre todo para conocer por dónde andan sus aspiraciones, sus pensamientos, qué comprensión tienen del momento que estamos viviendo», explicó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en una jornada que tuvo como escenario al capitalino Salón de Protocolo del Laguito, y que tuvo como presencia especial la de un grupo de jóvenes combatientes que estuvieron presentes en los hechos del 3 enero en Caracas, durante la invasión imperial.

«Para nosotros ustedes forman parte del presente y del futuro», expresó el Jefe de Estado en el intercambio que contó además con el Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz; con el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda; así como con el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; y el General de Cuerpo de Ejército y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; todos, miembros del Buró Político.

«Es muy importante que ustedes estén muy presentes, participando en todo lo que hacemos, para que ustedes sigan dando la continuidad, y los tiempos van a cambiar, y estos tiempos también los vamos a superar, y para ustedes serán vivencias de fortalecimiento, de afianzamiento de convicciones, y también de crecimiento como revolucionarios y como jóvenes cubanos», afirmó el dignatario ante sus interlocutores, en un diálogo que también contó desde la presidencia con la Primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echeverría.

Fue una tarde en la cual el Presidente cubano habló sobre la compleja y peligrosa situación del mundo; sobre los antecedentes y el impacto del actual bloqueo imperial contra la Isla -cerco que se ha recrudecido de manera extrema-; sobre momentos que inspiran orgullo -como los días en los cuales las Mayor de las Antillas supo manejar de modo admirable la epidemia de la COVID-19.

Del pueblo unido, del pueblo con confianza en la Revolución habló el mandatario, quien no pasó por alto algo que ese pueblo tiene bien claro: «la culpa de un imperio que no soporta el ejemplo de este país; que no soporta que 67 años de bloqueo no nos hayan podido doblegar».

Díaz-Canel Bermúdez recordó que que «hay otra gente en el mundo que sí se dan cuenta y reconocen la grandeza del pueblo cubano; y seguimos siendo esperanza, y por eso Cuba no está sola y no está aislada; y por eso vienen personas como las que participaron en el Convoy».

El momento resultó útil para que el Jefe de Estado compartiera con los jóvenes ideas sobre qué pueden hacer las nuevas generaciones en estos tiempos en que la comunidad se ha convertido en un escenario muy importante para la vida del país, a partir de las limitaciones actuales, que han reconfigurado horarios y costumbres de trabajo y de estudios.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba disertó, primeramente, sobre una idea crucial: la juventud y la defensa. Y también lo hizo sobre otras tareas como la batalla energética; producción y economía -porque «producir, dijo, es resistir, y crear es vencer»-; como la batalla comunicacional; la movilización popular; la formación ideológica; la solidaridad y el compromiso social; la creatividad cultural y la batalla de los símbolos.

En cada tema el dignatario se detuvo para compartir ejemplos de cómo llevar al plano de la realidad cada propósito. Y hacia el final de su intervención hizo énfasis: «Si Fidel y su generación no dejaron morir las ideas del Apóstol en el año de su centenario, nosotros no vamos a dejar morir las ideas del Comandante en Jefe en su centenario». Y al respecto, afirmó que la «mejor manera de hacerlo es participando».

Las voces de los jóvenes

José Martí fue tema obligado: Beatriz Eugenia Jerez, estudiante del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), trajo a colación el legado del Apóstol; recordó a quienes, siendo muy jóvenes, lucharon antes del Primero de Enero de 1959; y dejó en claro que la juventud está junto a la dirección de la Revolución: «La soberanía y la independencia de Cuba dependen de nosotros, y nosotros no vamos a fallar», significó.

Del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el especialista Iván Ernesto Barreto López recordó que la Mayor de las Antillas, y de modo especial su juventud, han sido y están siendo blancos de una guerra cognitiva, de una guerra cultural. «Es una pelea, dijo, que estamos dando en un contexto sumamente hostil». Él reparó en que «esta sala está llena de decenas de historias que merecen ser contadas».

Momento muy especial tuvo lugar cuando el Capitán Miguel Alejandro Jurjo Lafargue, combatiente que estuvo presente en los hechos del 3 de enero en Venezuela, hizo explícita su gratitud por poder «participar en este intercambio». Él habló de honor, y dejó en claro que los jóvenes protagonistas de las horas en Caracas, sabrán defender a Cuba con total gallardía. «Revolucionario hasta la muerte», dijo a todos.

A la Patria -aseveró el Presidente Díaz-Canel Bermúdez- «la vamos a defender juntos todos. Aquí vamos a combatir».

Anabel Serrano Díaz, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), recalcó que el compromiso de sus compañeros «es inmenso». Quiso destacar cómo muchos trabajadores llegan por sus medios al prestigioso centro, para poder seguir investigando. Y el Primer Teniente Dairon Peña Álvarez, del Hospital Militar Central «Doctor Carlos Juan Finlay», enunció: «Estamos firmes en defensa de la Revolución cubana, y de la Patria».

Ana Walkis Sánchez Moreira, doctora del Hospital Clínico Quirúrgico «Miguel Enríquez», hizo hincapié en la humanidad que distingue a los trabajadores del sector de la Salud, y reafirmó la posición de los jóvenes: «Estamos en todos los servicios, y siempre con la sonrisa», dijo ella, convencida de que «no vamos a fallar nunca, porque la atención al pueblo nunca puede faltar».

Sobre un mundo en tensión y volátil, sobre un enemigo que todo lo tervigersa habló Adriana Amores, estudiante del ISRI: Dicen que hoy estamos paralizados, y realmente no es así, razonó para luego contar sobre cómo uno de los proyectos que tiene su centro de altos estudios es visitar Casas de Abuelos, lo cual permite intercambiar con ese grupo tan sensible de la sociedad cubana.

Ella quiso hacer explícito el mensaje de que «en Cuba sí existe una juventud que está aquí, que cree en la Revolución». Habló de defender la memoria; y dijo a la dirección del país: «Cuenten con nosotros».

Heyla Rodríguez Brunet, quien en estos momentos está pasando el Servicio Militar Voluntario Femenino, confesó que, si la vida lo exige, «volvería a ser soldado, y a pasar el Servicio».

«¿Te va bien?», quiso saber el Presidente; a lo que ella respondió que sí, aunque se trata de un entorno nuevo. Luego de contar sobre su «experiencia inolvidable», la joven no quiso pasar por alto que estaba sentada junto a «héroes modernos de nuestra Patria».

«Cuenten con nosotros», dijo Heyla a la dirección del país: «Nosotros cantamos, hacemos versos y poesía, pero si tenemos que coger el AKM, estoy dispuesta también para lo que haga falta».

La Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Litza Elena González, felicitó a todos los jóvenes, en especial a los destacados, por todo el esfuerzo que realizan; y habló de seguir defendiendo lo que tanto ha costado construir; ofreció detalles sobre el Bastión Estudiantil Universitario; y recalcó que, «a pesar de que nos encontramos en un contexto de semi presencialidad, eso no ha impedido que los universitarios sigan junto a la Revolución».

Se sumaron otras voces, siempre desde la humildad y el compromiso. Y en medio de todo ese sentir, el joven Yorkis Joel Sánchez González, trabajador de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, se expresó con la misma firmeza y naturalidad con que asume sus retos laborales: habló de «defender la Patria desde nuestro pedacido».

Homenaje más que merecido

La tarde de este viernes cerró con el Acto de entrega de reconocimientos y condecoraciones de la UJC a jóvenes y centros destacados. Fue un momento que contó con la presencia del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; así como con el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; el Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz; el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda; así como el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; y el General de Cuerpo de Ejército y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; todos, miembros del Buró Político.

Igualmente se encontraban presentes, entre otros dirigentes, la Primera Secretaria del Comité Nacional de la UJC, Meyvis Estévez Echeverría; y, de manera especial, jóvenes que participaron en las acciones combativas del pasado 3 de enero en Venezuela.

Ustedes representan una generación que sintetiza los mejores valores, expresó en el Acto el Segundo Secretario del Comité Nacional de la UJC, Yaliel Cobo Calvo, quien hizo meción de tres fortalezas que distinguen a los nuevos: coraje, determinación, y confianza en la victoria.

La Bandera de Honor -el más alto estímulo que entrega el Buró Nacional de la UJC a colectivos juveniles con resultados relevantes- fue entregada este viernes a diez centros que son referentes en el cumplimiento de su objeto social. El Jefe de Estado entregó el alto reconocimiento al Tribunal Provincial de La Habana; a la Central Termoeléctrica «Antonio Guiteras» de Matanzas; a la Fiscalía Provincial de la República de Cuba en la provincia de Matanzas; a la Dirección General de ETECSA en La Habana; al Hospital «Hermanos Ameijeiras» de La Habana; a la Base Central de Abastecimiento de las FAR; a la Jefatura de la Contrainteligencia Militar; al Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), de La Habana; a la Academia de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) «Mártires de Tarará»; y a la Dirección de Criptografía del Ministerio del Interior (Minint).

En la jornada, doce jóvenes recibieron, de manos del Presidente Díaz-Canel, la Orden «Julio Antonio Mella» -máxima distinción que otorga la UJC en reconocimiento a méritos extraordinarios y excepcionales, alcanzados en el estudio, en el trabajo creador, o en la defensa de la Patria-. Durante el homenaje, además, 21 jóvenes recibieron la medalla Abel Santamaría; y otros 13 fueron merecedores de la medalla José Antonio Echeverría.

Foto: Cuba, Presidencia

Foto: Cuba, Presidencia

Foto: Cuba, Presidencia

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