Alcaldía italiana aprobó acuerdo de apoyo a Cuba ante ataques de EE.UU.

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La alcaldía de la norteña ciudad italiana de Cúneo aprobó una resolución en apoyo a Cuba, ante nuevas medidas de Estados Unidos que amenazan su soberanía y vulneran los derechos humanos de su pueblo, señaló hoy un portavoz.

Marco Papacci, presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic), se refirió en declaraciones a Prensa Latina al respaldo de su organización a esa moción solidaria con la nación antillana, con el título “Apoyo al pueblo cubano y condena del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América”.

Papacci destacó el apoyo brindado por el círculo de la Anaic de Cúneo, urbe de la norteña región italiana de Piamonte, a la firma de ese acuerdo, y señaló que el impulso a esos pronunciamientos oficiales de entidades gubernamentales locales se extenderá por toda Italia, como parte de las iniciativas para elevar la solidaridad con la isla.

En el documento se enfatiza que ese bloqueo norteamericano se mantiene desde hace más de 60 años, el más largo de la historia moderna, y se intensificó en 2026 con la firma el pasado 29 de enero por el presidente, Donald Trump, de una orden ejecutiva para tratar de impedir la entrada de combustible al país caribeño.

“La escasez de gasolina y otros combustibles compromete el funcionamiento de servicios esenciales, como el transporte público, la producción agrícola y sanitaria, aí como la gestión de centros de salud y hospitales, impactando directamente la calidad de vida de los cubanos”, subraya el texto.

Los firmantes recuerdan que el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas establece el principio de igualdad soberana entre los Estados y la prohibición de injerencia en los asuntos internos de otros países, mientras que las medidas coercitivas unilaterales, como el bloqueo económico, violan principios fundamentales del derecho internacional.

En la moción se reafirma que “Cuba no representa ninguna amenaza para la paz y la seguridad internacionales y, por el contrario, ha demostrado, a lo largo de los años, un compromiso constante con la cooperación internacional, especialmente en los ámbitos de la salud y la educación”.

Pone como ejemplo a las brigadas médicas cubanas que prestaron asistencia a Italia durante la crisis de la Covid-19, como muestra de una solidaridad por la que Italia debería mostrar gratitud.

Se hace referencia al hecho de que “las autoridades locales pueden y deben promover una cultura de paz, solidaridad y cooperación internacional, en consonancia con los principios constitucionales y los compromisos de Italia con las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE)”.

Por tal razón en esta resolución, que fue enviada a la Presidencia del Consejo de ministros, al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Parlamento de Italia, se establece que tanto el gobierno de este país como la UE deben realizar acciones para poner fin al bloqueo económico contra Cuba.

Finalmente, en esta moción aprobada en la ciudad italiana de Cúneo, se renueva el llamado a las instituciones y a la sociedad civil para fortalecer las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad con el pueblo cubano.

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