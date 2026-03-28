Hackean correo electrónico del director de FBI

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Se publicaron en internet documentos y fotografías del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), Kash Patel, luego de que piratas informáticos hackearan su correo electrónico, informaron este viernes medios locales.

El grupo que se autodenomina Handala Hack Team, que el FBI vincula con Irán, se atribuyó el hackeo e indicó en su página web que Patel “ahora figurará en la lista de víctimas de ataques informáticos exitosos”.

Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó a la agencia Reuters que la cuenta de correo electrónico de Patel había sido pirateada y declaró que el material divulgado en línea parecía auténtico.

“Los supuestos sistemas ‘impenetrables’ del FBI fueron desmantelados en cuestión de horas por nuestro equipo”, vanaglorió Handala. “Toda la información personal y confidencial de Kash Patel, incluidos correos electrónicos, conversaciones, documentos e incluso archivos clasificados, ya está disponible para su descarga pública”, añadió.

Todavía se desconoce los alcances de la filtración. En redes sociales ya se ven fotos personales de Patel, quien no se ha pronunciado al respecto.

(Con información de RT en Español)

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