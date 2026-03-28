Cancilleres de Rusia e Irán mantienen conversación telefónica: ¿de qué hablaron?

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Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia e Irán, Serguéi Lavrov y Abbas Araghchi, respectivamente, abordaron en una conversación telefónica este viernes “la gravísima crisis político-militar que sigue azotando Oriente Próximo, desencadenada por la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán”, informa la Cancillería rusa.

“Se intercambiaron opiniones sobre las perspectivas de encauzar el conflicto hacia una solución político-diplomática basada en el derecho internacional y que tenga en cuenta los intereses legítimos de todos los países de la región, incluidos Irán y sus vecinos, miembros del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo Pérsico”, reza el comunicado.

Asimismo, Lavrov informó a su homólogo iraní sobre el envío de una nueva carga de ayuda humanitaria rusa a la República Islámica.

Agresión contra Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron “instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos” en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los bombardeos contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

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