Medvédev: Una invasión terrestre en Irán sería el “nuevo Vietnam” de EEUU

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El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, calificó las acciones estadounidenses en Irán como “un grave error estratégico”, subrayando que EE. UU. pagará el precio por ello.

En medio de reportes sobre preparativos estadounidenses para un ataque terrestre, Medvédev señaló que tal operación tendría consecuencias difíciles y costosas para Washington, destacando que Teherán ha reiterado su disposición a enfrentar cualquier intento de este tipo.

Sus declaraciones se producen junto a informaciones de que la coalición estadounidense-israelí planea ocupar la isla de Jark para forzar a Irán a abrir el estrecho de Ormuz a sus barcos.

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El expresidente ruso enfatizó que una incursión terrestre podría acarrear para Estados Unidos las mismas consecuencias que la guerra de Vietnam, cuando Washington desplegó fuerzas a un país extranjero a miles de kilómetros, y durante diez años no logró encontrar una salida digna al conflicto.

“El involucrarse en operaciones terrestres tan alejadas del territorio estadounidense traería casi las mismas consecuencias que Vietnam, donde Washington envió sus tropas a un país extranjero a miles de kilómetros de distancia y, durante diez años, no halló una solución digna para salir del conflicto”, afirmó.

El alto cargo ruso también advirtió que cualquier invasión terrestre estadounidense tendría consecuencias mortales para la región.

El jueves, el comandante de la Fuerza Terrestre del Ejército iraní, el general de brigada Ali Yahanshahi, advirtió al enemigo contra cualquier incursión terrestre, señalando que sería más peligrosa y costosa para ellos.

“Las fuerzas del Ejército iraní se mantienen firmes en las líneas de defensa y neutralizarán al enemigo”, agregó.

Mientras la guerra contra Irán entra en su cuarta semana, sin que se haya materializado ninguna de las metas, el espectro de una invasión terrestre se ha convertido en una planificación operativa urgente.

La agresión ilegal estadounidense-israelí contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes.

En respuesta, las fuerzas armadas iraníes han lanzado operaciones casi diarias con misiles y drones contra posiciones en los territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en la región.

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También han bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz a los petroleros y gaseros afiliados a los adversarios o que cooperan con ellos.

Medvédev añadió que Estados Unidos ha convencido a los países árabes del Golfo Pérsico de que actúa únicamente para defenderse a sí mismo y a Israel durante su conflicto con Irán.

Advirtió que “la mayor guerra en Oriente Medio (Asia Occidental) aún está por venir” y que la región podría convertirse en un centro de inestabilidad durante siglos.

Tras la agresión estadounidense-israelí, funcionarios rusos señalaron que varios países árabes del Golfo Pérsico podrían buscar establecer sus propios escudos nucleares.

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