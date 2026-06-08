Reportan sismo en occidente de Cuba
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Usuarios reportan un temblor de tierra perceptible en áreas de La Habana, Pinar del Río y la Isla de la Juventud, poco antes de que el Servicio Sismológico Nacional (Cenais) reportara en un informe preliminar sobre un sismo de magnitud 6.2, ubicado 142 km al noroeste de Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río.
El movimiento telúrico se sintió en todo el occidente del país, particularmente en Pinar del Río y La Habana, donde fue perceptible por la población. No se reportan hasta el momento daños materiales ni víctimas.
(Noticia en desarrollo)
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