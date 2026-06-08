Cienfuegos: trabajadores jurídicos por una justicia eficaz

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Con el compromiso de continuar ejerciendo la profesión, desde cada una de las especialidades, con apego a las normas vigentes y sorteando las múltiples complejidades que actualmente vive el país, los trabajadores jurídicos de Cienfuegos celebraron el acto provincial, coincidiendo con su día, este 8 de junio, en recordación a la fecha en que Ignacio Agramonte Loynaz defendió su tesis para recibirse como licenciado en Derecho en la Universidad de La Habana.

Durante la ocasión —en presencia de Rolando Rajadel Alzuri y María Elena González Pérez, vicegobernador y secretaria del Sindicato de la Administración Pública, respectivamente— se reconoció a los Capítulos científicos de Derecho civil, Familia, así como de Derecho penal, como los más destacados en la producción investigativa, publicaciones y la consolidación de su funcionamiento.

Igualmente resultó distinguida la delegación de base del municipio de Cumanayagua, por su crecimiento exponencial en el ámbito del funcionamiento orgánico. Por sus resultados sistemáticos en la capacitación profesional, merecieron el agasajo la delegación de Asesoría y servicios legales, y la Fiscalía provincial, acreedora de un Premio CITMA y con un destacado hacer en la Comunicación institucional.

En el orden individual merecieron reconocimientos Adrianet Durán Rodríguez, Danay Guerra Cosme, Laura Sabina Paz, Carlos Manuel Castillo Rodríguez y Yulián Solan Traba; mientras que se alzaron con la condición de Vanguardias provinciales Dra. Ciencias jurídicas Yoruanys Suñez Tejera y la Máster Naysa María Díaz León.

Al cierre de la celebración por el Día del Trabajador jurídico, el vicegobernador de Cienfuegos transmitió un reconocimiento a quienes con ética, profesionalidad y compromiso encarnan en el presente los valores que les legaron juristas como Martí, Céspedes, Agramonte y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuyo centenario se conmemora en el actual 2026 y los exhortó a mantenerse unidos por Cuba y, desde el ejercicio del derecho, echar por tierra todas las falsas acusaciones en contra de nuestro país, por su enemigo secular.

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