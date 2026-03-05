Recuerdan en Cienfuegos legado de Hugo Chávez Frías

Compartir en

Este 5 de marzo, la Escuela Secundaria Básica Revolución Bolivariana, en la ciudad de Cienfuegos, se vistió de recuerdos y sentimientos al conmemorar el legado de Hugo Rafael Chávez Frías, un líder que, como lo calificó Fidel Castro, fue “el mejor amigo de Cuba”. El acto, cargado de emotividad, reunió a estudiantes y docentes para rendir homenaje a un hombre que marcó un hito en las relaciones entre Venezuela y la Isla caribeña.

Samantha Fernández Quintero, presidenta del Colectivo de Pioneros en la institución, destacó los lazos de solidaridad y hermandad que caracterizaron la relación entre los pueblos venezolano y cubano durante el mandato del entrañable líder de la revolución bolivariana y perdurañ en la actualidad.

“Hoy conmemoramos la partida física de ese gran líder hace 13 años, un hecho que conmovió mucho a los cubanos”, expresó con nostalgia. Para ella, estudiar en una escuela cuyo nombre simboliza esos vínculos es un honor que refuerza su compromiso con la amistad entre ambas naciones.

Durante el encuentro, organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), Eugenio Mayón Pérez, su presidente en la provincia, recordó cuánto representa la figura de Chávez para los cienfuegueros. “Cienfuegos es una ciudad que recibió a Chávez y donde se palpan las huellas de la amistad y solidaridad provenientes de la patria de Bolívar”, subrayó.

Yamilet Girón Vaillant, directora de la escuela, compartió su orgullo por el nombre de la institución, el cual simboliza un compromiso con la unión de dos culturas y naciones que comparten la lucha por la soberanía y la integración latinoamericana. “El legado de Chávez nos inspira a seguir adelante en esta noble causa”, concluyó.

Hugo Chávez Frías, nacido el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Venezuela, fue un militar y político que se convirtió en presidente de su país en 1999. Su Gobierno estuvo marcado por un fuerte enfoque en la justicia social. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013, pero su legado sigue vivo en muchos corazones, especialmente en Cuba, donde su amistad y apoyo son recordados con cariño y respeto.

