Presentarán boletín El sacapuntas en el aniversario de Cienfuegos

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El boletín de promoción y crítica literarias El sacapuntas será presentado este 22 de abril, aniversario 207 de la ciudad de Cienfuegos, en los Jardines de la UNEAC, a las nueve de la mañana.

En el momento (el cual acompañará a la entrega de los premios Fundación Literaria Fernandina de Jagua, El girasol sediento y la Beca de Creación José Díaz Roque; así como al homenaje a la escritora Aida Peñarroche) actuarán como invitados el dúo Concuerda y Luis Ángel Morgado.

La edición contempla un diverso grupo de materiales, entre los cuales figura el cuento Historia de un collar, escrito por el narrador crucense Jesús Candelario Alvarado, fallecido en mayo de 2025.

También incluye otro material de dicho género literario: Canción del malhumorado, perteneciente a Luis Ángel Morgado; así como el ensayo La intemperie del símbolo: días del Anturio o la poética del desamparo, texto ganador del Premio de Crítica Literaria Segur 2026, rubricado por Amador Hernández Hernández.

Como plato fuerte, el boletín El sacapuntas dedica su dossier a materiales que premiados en el Premio Nacional de Poesía de Amor Cantor de las cosas que no mueren, realizado, igual que el “Segur”, bajo los auspicios del Centro de Promoción e Investigación Literarias Florentino Morales y del Centro Provincial del Libro y la Literatura.

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