Irán advierte a vecinos: si ayudan al enemigo, dirán adiós a producción de petróleo en Oriente Medio

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El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, Majid Mousavi, advirtió este martes a los países vecinos que en caso de ayudar a sus “enemigos” estarían poniendo fin a la producción de crudo en la región.

“Los vecinos del sur deben saber que, si los enemigos utilizan su territorio y sus instalaciones para atacar a la nación iraní, tendrán que decir adiós a la producción de petróleo en Oriente Medio“, dijo el general Mousavi en un mensaje a la nación, citado por Mehr.

Por otro lado, el militar conminó a sus adversarios a no dar ningún “paso en falso”, puesto que eso acarrearía consecuencias.

“Si de ahora en adelante el enemigo da un paso en falso y ataca este suelo sagrado, esta vez, dondequiera que ustedes digan, ese será nuestro objetivo“, enfatizó en su mensaje a la población.

“Seguir bombardeando”

Sus declaraciones se conocen luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara este mismo martes que espera “seguir bombardeando” Irán. Esto, al ser consultado sobre la posible reanudación de los bombardeos, en caso de que no logre acercarse a un acuerdo con el país persa antes del fin de la tregua.

“¡Esperaría estar bombardeando! Estamos listos para actuar”, aseveró el mandatario, tras revelar que las fuerzas estadounidenses están rearmadas y se encuentran listas para volver a iniciar los combates.

Previamente, el lunes, Trump amenazó con que los bombardeos continuarían en caso de que el alto al fuego con Irán expire. “Empezarán a explotar muchas bombas”, dijo.

Ante esas amenazas, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que desde Teherán están preparados “para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla“.

“Trump, al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, pretende convertir esta mesa de negociaciones —en su propia imaginación— en una mesa de rendición o justificar una nueva escalada bélica“, comentó.

Dos semanas de tregua

El 7 de abril, EE.UU. e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo.

y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo. El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el lunes que el vicepresidente J. D. Vance y su delegación viajan a Islamabad (Pakistán) para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán.

Trump amenazó con que los bombardeos continuarían si el alto el fuego con Teherán expira este martes sin un acuerdo. En respuesta, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que su país está preparado “para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla” y que no aceptará negociaciones “bajo la amenaza de violencia” .

. Rusia también instó a las partes del conflicto a evitar un escenario de violencia en Oriente Medio y advirtió de que las consecuencias económicas para la región y para todo el mundo serían aún peores.

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