Elegidos los refuerzos de la IV Liga Élite

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Los seis equipos participantes en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano que comenzará el venidero 2 de mayo definieron hoy sus refuerzos en videoconferencia desde el Centro de Negocios de Miramar, en La Habana.

Bajo la conducción del presidente de la Federación Cubana de este deporte y comisionado nacional, Juan Reinaldo Pérez Pardo, la distancia de la sala se volvió puente y la pantalla, terreno común, para que los directores y autoridades delinearan las piezas que completaron el engranaje competitivo del torneo selectivo.

El proceso, estructurado por la Comisión Nacional, estableció que en las primeras cuatro rondas los estrategas eligieran exclusivamente de una bolsa de jugadores previamente confeccionada por el organismo.

A partir de la quinta ronda, el abanico se abrió y pudieron seleccionarse atletas de la propia bolsa, jugadores no incluidos en ella pero presentes en los rosters de la 64 Serie Nacional (excepto los del propio equipo), cubanos residentes en el extranjero aprobados para su inserción en el sistema deportivo nacional, así como peloteros de equipos clasificados que no integraron la nómina final de 20.

El orden de selección también marcó su propio pulso: la primera y tercera rondas siguieron la lógica ascendente del primero al sexto lugar de la Serie Nacional, mientras que la segunda y cuarta invirtieron el compás. Las tres últimas, en cambio, quedaron a merced del azar mediante sorteo, recordando que el béisbol también vive de lo imprevisible.

Este torneo, nacido —según se reiteró— de “un colosal esfuerzo”, se disputará en los parques de los seis mejores elencos de la pasada Serie Nacional. La fase clasificatoria, del 2 de mayo al 19 de junio, comprenderá 40 juegos por equipo en subseries de cuatro desafíos.

Las semifinales, previstas del 21 al 30 de junio, se jugarán al mejor de siete encuentros, con jornadas de traslado tras el segundo y quinto choques y la final, bajo idéntico formato, está programada del 2 al 10 de julio.

Cada partido comenzará a las dos de la tarde y, en caso de interrupciones, los desafíos se resolverán dentro de la subserie en curso, sin arrastrar deudas al calendario. Solo cuatro equipos avanzarán a la postemporada, donde el margen de error será apenas un suspiro.

Refuerzos solicitados:

Cocodrilos de Matanzas: Yulieski Remón (GRA), Sammy Benítez (GRA), Yanielquis Duardo (SSP), Rafael Álvarez (CMG), Jenier Álvarez (PRI), José Carlos Quesada (VCL) y Naykel Cruz (MTZ).

Leñadores de Las Tunas: Yankiel Mauri (SSP), Islay Sotolongo (CFG), Fernando de la Paz (CVA), Mailon Tomás Alonso (VCL), Enyer Fernández (GTM), Osmán Caruncho (VCL) y Rodolfo Soris (CMG).

Cachorros de Holguín: Leonel Moas Jr. (CMG), Luis Vicente Mateo (CFG), Richel López (CFG), Juan Danilo Pérez (GRA), Rubén Rodríguez (LTU), Leonardo Alarcón (GRA) y José Luis Braña (SSP).

Industriales de La Habana: Yunier Batista (CVA), Fernando Betanzo (SSP), Taylon Sánchez (PRI), Alberto Emiliano Hechavarría (IJV), Félix Rodríguez (CFG), Jonathan Bridón (CVA) y Alexei Ricardo (GRA).

Huracanes de Mayabeque: Frederich Cepeda (SSP), Yordanis Samón (CMG), Yeison Martínez (SCU), Leodan Reyes (PRI), Frank Denis Blanco (PRI), Yohannis Hernández (SSP) y Yansiel Ajete (PRI).

Cazadores de Artemisa: Harold Vázquez (SCU), Raidel Sánchez (SCU), Juan Manuel Pérez (PRI), Alexei Ramírez (PRI), Erlis Casanova (PRI), Yordanis García (IJV) y Dairon Casanova (VCL).

(Prensa Latina)

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