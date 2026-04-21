“Vestir a la mujer cienfueguera ha sido mi mayor satisfacción”

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A propósito del aniversario 14 de ArteModa, que se celebra este 21 de abril, 5 de Septiembre conversa con Lourdes Trigo, una de las creadoras más influyentes del diseño en Cienfuegos y figura de referencia en la moda cubana. Con más de tres décadas de trayectoria, su nombre encarna elegancia, creatividad y una tenacidad que ha sabido sostenerse en un sector donde el desafío mayor es mantener un sello propio sin perder la frescura tras el paso de los años.

En todo este tiempo usted se ha convertido en un referente del diseño en Cienfuegos y en Cuba. ¿Qué representa celebrar 14 años de ArteModa, en un mundo tan cambiante como el del diseño?

“Han sido más de 35 años de trabajo y 14 de este proyecto, los cuales no han sido fáciles. Nunca hemos contado con todos los recursos que quisiéramos para dar rienda suelta a la imaginación, pero siempre hemos tratado de reinventarnos con lo que tenemos. Mi objetivo fundamental ha sido que mi trabajo encuentre aceptación.

“Cuando creé ArteModa quería cambiar la forma de vestir de las cienfuegueras, mis coterráneas, y también de las cubanas. Con el tiempo, logré muy buena aceptación, también entre el turismo internacional que llegaba a la provincia de paso en ese tiempo.

“Para mí no ha sido trabajo, ha sido placer. Esta es mi pasión desde que empecé”.

Usted menciona la satisfacción de ver sus diseños en la calle. ¿Es ese su mayor logro?

“Mi mayor satisfacción — sin dudas— es salir a la calle y encontrarme a las cienfuegueras vestidas con mis diseños. La gente me pregunta por los premios, pero yo no trabajo por premios. Trabajo para ver la satisfacción de mis clientes y para crear un sello personal que permita identificar mis ropas en la calle”.

ArteModa llegó a convertirse en un espacio cultural. ¿Ese era el objetivo inicial del proyecto?

“El proyecto era mucho más amplio. Además de vestir a la cienfueguera, queríamos vincular otras manifestaciones artísticas. Hicimos las Noches de ArteModa, con grupos musicales, orquestas de flauta, actores que venían a hacer monólogos.

“Además invitamos a diseñadores de reconocimiento nacional. Durante el Bicentenario de la ciudad hicimos un festival de tres días, con cinco desfiles cada noche. Fue una verdadera fiesta de la moda.

“Siempre contamos con el apoyo de Cultura, la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), el Fondo Cubano de Bienes Culturales y Artex. Dentro de las posibilidades, hemos tratado de mantener viva la tradición. Incluso ahora, con la situación del país, hicimos un desfile para recordar que un 21 de abril nació este proyecto”.

Su influencia también se ha visto en la formación de modelos. Varias han alcanzado una proyección internacional y no olvidan de dónde surgieron.

“Para mí es una satisfacción enorme. Son modelos, pero ante todo son mujeres formadas con nuestros principios y valores. Algunas ya son madres y siguen modelando.

“Tengo una modelo que hoy trabaja con Channel, no como modelo, sino en el área de marketing. Otras continúan desfilando con más de treinta años porque se mantienen muy bien.

“Siento un orgullo inmenso cuando vienen a verme y me dicen que llevan mis diseños con orgullo dondequiera que estén”.

¿Qué consejo le daría a quienes desean iniciarse en el diseño o en el mundo de la moda?

“Lo primero es la humildad. La humildad de saber que nunca se termina de aprender. Yo llevo más de tres décadas y media, y sigo aprendiendo todos los días.

“La moda evoluciona constantemente, absorbe de la vida real, y la vida real cambia todo el tiempo. Quien piensa que ya llegó porque ganó un premio, se estanca.

“Lo segundo es estudiar. Hay personas que dicen soy diseñadora, pero no saben sacar moldes, ni coser, ni hacer diseños manualmente. Yo estudié, hice cursos, me formé como modelista hasta llegar a la alta costura.

“El conocimiento básico es imprescindible. Si no sabes cortar o coser, aunque tengas costurera, la prenda no queda bien.

“Y nunca dejar de investigar. Internet me ha abierto muchas posibilidades, no solo por los libros, sino por las experiencias de otras personas”.

¿Cómo se expresa la cubanía en sus diseños?

“Eso nace con uno. Aunque esté en otro país, hago algo y digo: “esto parece cubano”. Es nuestra esencia.

“El desparpajo del cubano, el calor humano y ambiental, todo eso se refleja en la forma de diseñar. Son elementos que nos identifican como nación y que permiten que, cuando alguien ve un diseño, diga: ‘este es cubano’.

Merecedora del Premio por la Excelencia de la Unesco y a la Maestría Artesanal —entre otros reconocimientos—, la ideas de Lourdes Trigo nos invitan a seguir profundizando en el universo del buen vestir, no como un simple acto cotidiano; sino como una declaración de identidad y autenticidad, desde la perspectiva de un proyecto que entiende el diseño como un diálogo entre el Arte y la Moda.

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