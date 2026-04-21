Ministerio de Turismo cumple 32 años

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El Ministerio de Turismo (Mintur) celebra hoy su aniversario 32 de fundación enfrascado en los esfuerzos de sus directivos y empleados por la recuperación de la industria de los viajes en este país.

Creado el 21 de abril de 1994, el Mintur surgió como una dependencia clave para reorganizar y potenciar el sector turístico, considerado entonces una vía estratégica para la recuperación económica del país.

Desde su nacimiento, esta institución resultó rectora de la política turística nacional, impulsando la inversión extranjera, la formación de hotelería y la promoción de los destinos cubanos.

En estas tres décadas, bajo su dirección, Cuba pasó de ser un destino de nicho a uno de los líderes del Caribe, sin perder su sello de autenticidad, cultura y calidez humana.

El Mintur vela por el desarrollo de polos como Varadero, Cayo Coco y La Habana, fomentando un turismo sostenible y diversificado, tal y como lo comentan funcionarios y especialistas de esa dependencia.

Tal celebración ocurre en momentos difíciles para el archipiélago desde el punto de vista económico y financiero, pero aun así el Mintur recalca sus tareas y potencia la promoción de esta isla y sus bondades tanto en cuanto a paisajes como a su gente.

En su aniversario 32, el Mintur reafirma su compromiso de seguir perfeccionando la industria de los viajes, adaptándose a los nuevos retos globales y manteniendo la excelencia en el servicio, siempre con el objetivo de mostrar al mundo la esencia misma de Cuba.

Durante esta jornada, el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, destacó la fecha en su cuenta en X y felicitó a cada trabajador del sector por su creatividad y resistencia en el empeño de mostrar la identidad del Destino Cuba.

Señaló que su dependencia sigue reinventándose, aprendiendo y mirando hacia adelante.

El predecesor del actual ministerio fue el Instituto Nacional de Turismo, fundado en 1976. En 1994, dicho instituto pasó a ser el actual Ministerio de Turismo, el cual juega un papel muy importante en la economía de Cuba.

De esta forma el Mintur constituye impulso significativo a los ingresos por turismo, en su momento aproximadamente el 60 por ciento de la economía del país. Cabe destacar que el actual primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, fue ministro de Turismo durante 15 años (2004-2019).

Por tanto, este aniversario constituye para quienes trabajan en este sector una fecha significativa que les impulse en sus tareas para resolver los problemas más acuciantes, señalaron voceros.

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