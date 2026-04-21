Cine argentino sigue de luto, ahora falleció Luis Puenzo

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A la edad de 80 años falleció hoy Luis Puenzo, emblemático cineasta y director de “La Historia Oficial”, primera película argentina en ganar un Premio Oscar, pérdida que se suma al fallecimiento el lunes del reconocido actor Luis Brandoni.

La pérdida de Puenzo que golpea al mundo de la cultura argentina fue confirmada por Argentores: «Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento».

Sus familiares mantienen un perfil bajo, por lo que se desconocen por el momento los motivos del deceso. El famoso cineasta cumplió 80 años el pasado 19 de febrero y no trascendieron detalles de algún problema de salud.

Puenzo nació en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, donde inició su recorrido profesional en el mundo de la publicidad durante la década de 1960, un ámbito que le permitió desarrollar sus primeras herramientas narrativas antes de dar el salto al cine, recuerdan medios que difunden la luctuosa noticia.

Durante esos años fundó su propia productora, Luis Puenzo Cine, donde realizó cortometrajes y piezas comerciales que marcaron el inicio de una carrera que luego alcanzaría proyección internacional.

Su debut como director y guionista de largometrajes llegó en 1973 con “Luces de mis zapatos”, una propuesta infantil protagonizada por Norman Briski. Poco después, formó parte del film colectivo “Las sorpresas”, en el cual dirigió el segmento “Cinco años de vida”, consolidando su presencia dentro del cine argentino de la época.

El reconocimiento internacional le llegó en 1985 con “La historia oficial”, película que dirigió y coescribió junto a Aída Bortnik, y que abordó una de las heridas más profundas de la historia reciente del país: la apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar.

El film marcó un antes y un después para la cinematografía nacional al obtener el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986, convirtiéndose en el primero en la historia del cine argentino en alcanzar tal distinción.

En esa misma edición, Puenzo y Bortnik también fueron nominados al Oscar por Mejor Guion Original. La película sumó además distinciones en el Festival de Cannes, el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y el Premio Cóndor de Plata.

Con posterioridad a ese éxito, Puenzo prosiguió su carrera con películas de proyección internacional como “Gringo viejo”, basada en la novela de Carlos Fuentes y protagonizada por Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits; “La peste”, adaptación de la obra de Albert Camus, con un elenco encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá.

A continuación realizó “La puta y la ballena”, una coproducción entre Argentina y España protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Al margen de su obra cinematográfica, jugó un activo papel en la construcción de la política audiovisual argentina. En 1994 participó en la redacción de la Ley de Cine, normativa clave que otorgó autarquía al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Esa legislación definió su sistema de financiamiento, impulsando la producción nacional. Años más tarde, en 2004, fue uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, y entre fines de 2019 y abril de 2022 se desempeñó como presidente del INCAA, período en el cual consolidó su influencia en el desarrollo institucional del cine argentino.

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